"أسوشيتد برس" عن مسؤولين باكستانيين: باكستان تقترح جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد
14 April 2026
1 min ago
07 :20
"رويترز": الرئيس الصيني يؤكد خلال اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي ضرورة تعزيز التنسيق في ظل الخيار بين السلام والحرب والوحدة والمواجهة
07 :17
التحكم المروري: 6 حوادث، قتيل و6 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية
07 :11
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر تحدٍ لأمن الطاقة تاريخيًا ولا يوجد بلد بمنأى عن هذه المشكلة نتيجة استمرار الحرب في الشرق الأوسط
07 :03
الجيش الإسرائيلي: 565 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان مطلع آذار الماضي
06 :58
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026 تتمة
06 :53
"رويترز": ناقلة النفط "ريتش ستاري" المملوكة لشركة صينية عبرت مضيق هرمز اليوم الثلاثاء رغم الحصار الأمريكي
Other stories
فانس: حققنا أهدافنا ويمكننا بدء إنهاء الصراع مع إيران تدريجيا والمحادثات لم تسر بشكل سيئ
قاليباف لقداسة البابا: " شكرًا لك على هذا النور!"
الرئيس الإيراني يستنكر هجوم ترامب على قداسة البابا!
23 طابقاً تنهار بـ20 ثانية.. تفجير موجه يهدم فندقاً عمره 25 عاماً بميامي
مقتل 30 شخصا في تدافع بمزار سياحي شهير في هايتي
ماكرون: فرنسا مستعدة للقيام بدورها الكامل
مقتل 5 أشخاص بهجوم أميركي استهدف قاربين بشرق المحيط الهادئ
21 ساعة ونهاية مبكرة.. ماذا حدث في إسلام آباد؟
فرنسا.. طفل يفقد القدرة على المشي بعد حبسه 500 يوم في شاحنة
أميركا: التحقيق في تهم اعتداء جنسي ضد النائب إريك سوالويل
بالصورة ترامب يصوّر نفسه على هيئة المسيح..
تقرير: تقديرات بوجود 12 ألف لغم بمضيق هرمز ومحيطه
حصار هرمز و"أسطول الأشباح"..كيف ستخنق واشنطن النفط الإيراني؟
ترامب يهاجم البابا: لست من المعجبين به
عراقجي: واشنطن لم تستخلص العبر وأفشلت تفاهما كان وشيكا بمطالبها المفرطة والتهديد بالحصار
أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية وبرنت يتجاوز 102 دولار للبرميل
قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد
ترامب: سنعمل على فتح هرمز,.. وتفعيل الحصار البحري على إيران
الجيش الأمريكي يعلن البدء اليوم الإثنين بتنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية من موانئ إيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على مضيق هرمز...اليكم ما هدد به!
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026
14 April 2026
ضمانات أميركية بعدم تكرار استهداف إسرائيل لبيروت
14 April 2026
لبنان يذهب إلى افتتاح المفاوضات... فيما تذهب إسرائيل إليها برفض وقف النار
14 April 2026
النفط يقفز 7% ليتجاوز 102 د/ب قبل موعد حصار بحري أمريكي على إيران
14 April 2026
وقف النار مفتاح مفاوضات بيروت وتل أبيب بقبرص
14 April 2026
فانس: حققنا أهدافنا ويمكننا بدء إنهاء الصراع مع إيران تدريجيا والمحادثات لم تسر بشكل سيئ
14 April 2026
-
مصدر للميادين: تعديل موعد اللقاء اللبناني–الإسرائيلي إفساحاً بالمجال لمشاركة روبيو
14 April 2026
-
سينر بطل مونت كارلو للأساتذة يحذر منافسيه قبل موسم الملاعب الرملية
14 April 2026
-
أمن الحدود وسيادة لبنان على طاولة المحادثات مع إسرائيل
14 April 2026
-
الحالة الاجتماعية قد تنذر بالسرطان!
14 April 2026