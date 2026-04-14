فانس: حققنا أهدافنا ويمكننا بدء إنهاء الصراع مع إيران تدريجيا والمحادثات لم تسر بشكل سيئ
14 April 2026
19 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة حققت أهدافها الميدانية ويمكنها البدء في إنهاء هذا الصراع تدريجيا.
وقال فانس في تصريحات لـ"فوكس نيوز": "لم تسر كل الأمور بشكل سيئ خلال محادثاتنا مع الإيرانيين في إسلام آباد، الإيرانيون تحركوا باتجاهنا في المفاوضات لكن خطواتهم لم تكن كافية لإرضاء واشنطن".
وأضاف: "شرطنا الأساسي هو تجريد إيران تماما من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم، نريد إخراج اليورانيوم المخصب من إيران بشكل كامل.
الصفقة الكبرى مرهونة بتخلي إيران عن السعي لامتلاك سلاح نووي والكف عن دعم الإرهاب".
وتابع فانس: "أعتقد أن هناك إمكانية لإبرام صفقة كبرى لكن الأمر يعود إلى الإيرانيين لاتخاذ الخطوة التالية، نعم حققنا تقدما في المحادثات مع إيران لكننا لم نصل بعد إلى نهاية الطريق".
وأشار فانس إلى أن "الحصار المفروض على النفط في مضيق هرمز يشكل ضغطا اقتصاديا على إيران، الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان الإيرانيون مستعدين لاتخاذ الخطوات النهائية نحو اتفاق كبير".
وأكد أن "المفاوضين الإيرانيين صعبو المراس وامتلاك إيران سلاحا نوويا سيفرض تكاليف رهيبة على العالم".
وأضاف فانس قائلا: "وقف إطلاق النار كان مقابل حرية الملاحة وعلى طهران الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، نحن بحاجة إلى رؤية مضيق هرمز مفتوحا بالكامل وهذا شرطنا وقد أوضحناه للإيرانيين".
وأكد فانس على أن "أي تراجع إيراني عن فتح المضيق سيغير طبيعة تعاملنا معهم بشكل جذري وفوري".
Just in
07 :20
"رويترز": الرئيس الصيني يؤكد خلال اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي ضرورة تعزيز التنسيق في ظل الخيار بين السلام والحرب والوحدة والمواجهة
07 :17
التحكم المروري: 6 حوادث، قتيل و6 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية
07 :11
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر تحدٍ لأمن الطاقة تاريخيًا ولا يوجد بلد بمنأى عن هذه المشكلة نتيجة استمرار الحرب في الشرق الأوسط
07 :03
الجيش الإسرائيلي: 565 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان مطلع آذار الماضي
06 :58
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026 تتمة
06 :53
"رويترز": ناقلة النفط "ريتش ستاري" المملوكة لشركة صينية عبرت مضيق هرمز اليوم الثلاثاء رغم الحصار الأمريكي
07 :20
"رويترز": الرئيس الصيني يؤكد خلال اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي ضرورة تعزيز التنسيق في ظل الخيار بين السلام والحرب والوحدة والمواجهة
07 :17
التحكم المروري: 6 حوادث، قتيل و6 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية
07 :11
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر تحدٍ لأمن الطاقة تاريخيًا ولا يوجد بلد بمنأى عن هذه المشكلة نتيجة استمرار الحرب في الشرق الأوسط
07 :03
الجيش الإسرائيلي: 565 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان مطلع آذار الماضي
06 :58
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026 تتمة
06 :53
"رويترز": ناقلة النفط "ريتش ستاري" المملوكة لشركة صينية عبرت مضيق هرمز اليوم الثلاثاء رغم الحصار الأمريكي
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026