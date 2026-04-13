Tayyar Article
قاليباف لقداسة البابا: " شكرًا لك على هذا النور!"
-
13 April 2026
-
9 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
شكر رئيس البرلمان الإيراني ،محمد باقر قاليباف، قداسة البابا لاوون الرابع عشر، عبر صفحته كاتباً :"
تكريمًا لموقف البابا ليو الشجاع!
يتردد صدى شعار "لا أخشى شيئًا" وهو يدين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل والولايات المتحدة.
هذا الشعار ينير الدرب لكل من يرفض الصمت إزاء قتل الأبرياء.
@Pontifex
قيادتك تلهم الملايين - شكرًا لك على هذا النور!"
-
Just in
-
23 :39
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات للعدو بمحيط بنت جبيل ومركبا وعين إبل ورشاف جنوبي لبنان
-
23 :38
معلومات للـLBCI: تأكيد حضور وزير الخارحية الاميركي ماركو روبيو الاجتماع التحضيري بين لبنان واسرائيل لدقائق عدّة
-
23 :33
مسؤول بالبنتاغون: لدينا بالشرق الأوسط الحاملة لينكولن و11 مدمرة و3 سفن هجومية برمائية وسفينة قتال ساحلي
-
23 :25
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إثر انقلاب مركبة “هامر” في جنوب لبنان
-
23 :19
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: الاجتماع بين سفير إسرائيل وسفيرة لبنان يعقد الثلاثاء 6 مساء بتوقيت واشنطن
-
23 :07
هبة نصر: وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو قد ينضم الى الاجتماع التحضيري لمفاوضات لبنان واسرائيل غدا
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
13 April 2026
-
-
-
-
13 April 2026
-
-
-
-
13 April 2026
-
-
-
-
13 April 2026
-
-
-
-
13 April 2026
-
-
-
-
13 April 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
13 April 2026
-
-
-
-
13 April 2026
-
-
-
-
13 April 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
13 April 2026