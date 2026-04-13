شكر رئيس البرلمان الإيراني ،محمد باقر قاليباف، قداسة البابا لاوون الرابع عشر، عبر صفحته كاتباً :"



تكريمًا لموقف البابا ليو الشجاع!



يتردد صدى شعار "لا أخشى شيئًا" وهو يدين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل والولايات المتحدة.



هذا الشعار ينير الدرب لكل من يرفض الصمت إزاء قتل الأبرياء.



قيادتك تلهم الملايين - شكرًا لك على هذا النور!"



