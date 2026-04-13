Tayyar Article
ترامب: إذا اقتربت أي سفينة إيرانية من نطاق الحصار فسيتم القضاء عليها فورا
13 April 2026
30 secs ago
source: tayyar.org
Just in
19 :07
وزارة الدفاع الإيرانية: أي تدخل عسكري في مضيق هرمز من شأنه تصعيد الأزمة وعدم الاستقرار في أمن الطاقة العالمي
18 :57
الخارجية الإيرانية: عراقجي أوضح لنظيره السعودي مخاطر الاستفزازات الأميركية وقال إن أميركا طرحت مطالب مفرطة
18 :53
كلمة لأمين عام "الحزب" مساء اليوم! تتمة
18 :44
الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في هرمز يدعو لتشكيل تحالف دولي لحماية الأمن البحري
18 :41
حزب الله: قصفنا بنى تحتية لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنتي معالوت ترشيحا وكرميئيل بدفعة صاروخية
18 :36
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق شمال بحيرة طبريا إثر إطلاق صواريخ من لبنان
Other stories
23 طابقاً تنهار بـ20 ثانية.. تفجير موجه يهدم فندقاً عمره 25 عاماً بميامي
مقتل 30 شخصا في تدافع بمزار سياحي شهير في هايتي
ماكرون: فرنسا مستعدة للقيام بدورها الكامل
مقتل 5 أشخاص بهجوم أميركي استهدف قاربين بشرق المحيط الهادئ
21 ساعة ونهاية مبكرة.. ماذا حدث في إسلام آباد؟
فرنسا.. طفل يفقد القدرة على المشي بعد حبسه 500 يوم في شاحنة
أميركا: التحقيق في تهم اعتداء جنسي ضد النائب إريك سوالويل
بالصورة ترامب يصوّر نفسه على هيئة المسيح..
تقرير: تقديرات بوجود 12 ألف لغم بمضيق هرمز ومحيطه
حصار هرمز و"أسطول الأشباح"..كيف ستخنق واشنطن النفط الإيراني؟
ترامب يهاجم البابا: لست من المعجبين به
عراقجي: واشنطن لم تستخلص العبر وأفشلت تفاهما كان وشيكا بمطالبها المفرطة والتهديد بالحصار
أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية وبرنت يتجاوز 102 دولار للبرميل
قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد
ترامب: سنعمل على فتح هرمز,.. وتفعيل الحصار البحري على إيران
الجيش الأمريكي يعلن البدء اليوم الإثنين بتنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية من موانئ إيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على مضيق هرمز...اليكم ما هدد به!
إيران رفضت دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين وفتح مضيق هرمز بالكامل
إذا لم تتراجع إيران... ترامب يلوّح بخيار بديل
الخارجية الإيرانية: نجاح المفاوضات يعتمد على تخلي أميركا عن «المطالب المفرطة»
كلمة لأمين عام "الحزب" مساء اليوم!
-
13 April 2026
EXCLUSIVE
خاص - ألفا تقطع الاتصال… حفاظاً على الوطن!
13 April 2026
الرئيس الإيراني يستنكر هجوم ترامب على قداسة البابا!
13 April 2026
هجوم على فريق "الجديد" .. ماذا حصل؟!
13 April 2026
EXCLUSIVE
كواليس - حملة إعلامية على مرجع روحي... ما السبب؟
13 April 2026
عدو يتقن الصلب وشعب يؤمن بالقيامة
13 April 2026
أدرعي : قضينا على أكثر من 250 عنصراً من "الحزب" في 8 نيسان!
13 April 2026
قصف إسرائيليّ طال قلعة صور الأثرية
13 April 2026
إيران قد تردّ.. وإسرائيل تستعد!
13 April 2026
EXCLUSIVE
خاص - مصدر رسمي لبناني يكشف هدف جلسة الثلاثاء...
13 April 2026