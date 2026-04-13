أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً جديدًا بنشر صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره في هيئة شبيهة بالمسيح، وكأنه "يشفي" المرضى، وذلك عبر منصته "تروث سوشيال".



جاء هذا المنشور في خضم هجوم شنّه على البابا ليو الرابع عشر، واصفًا إياه في رسالة منفصلة ومطوّلة بأنه "ضعيف في مواجهة الجريمة" و"سيئ للغاية في السياسة الخارجية".





واتهم ترامب الحبر الأعظم بالانحياز إلى "اليسار الراديكالي"، بعد أن أدان البابا الأسبوع الماضي تصريحات ترامب بشأن إيران، حين هدد الرئيس الأمريكي بأن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" ما لم يوافق القادة على بدء محادثات لإعادة فتح مضيق هرمز.



ووصف البابا تلك التصريحات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، داعيًا الناس إلى "التواصل مع السلطات والقادة السياسيين وأعضاء الكونغرس لحثهم على العمل من أجل السلام ورفض الحرب دائمًا".



لكن ترامب عاد مساء الأحد إلى منصته ليشن هجومًا حادًا على البابا، أول بابا مولود في الولايات المتحدة، قائلًا: "البابا ليو ضعيف في مواجهة الجريمة، وسيئ جدًا في السياسة الخارجية".



وأضاف أنه يتحدث عن "الخوف" من إدارة ترامب، لكنه لا يذكر "الخوف" الذي واجهته الكنيسة الكاثوليكية وسائر المنظمات المسيحية خلال جائحة كورونا، حين "تم توقيف الكهنة والقساوسة بسبب إقامة الصلوات، حتى في الأماكن المفتوحة مع الحفاظ على مسافات".



ورأى ترامب أن البابا يجب أن يكون "ممتنًا" لأن انتخابه كان "مفاجأة صادمة"، قائلًا: "لم يكن ضمن أي قائمة مرشحين للبابوية، واختير فقط لأنه أمريكي، واعتقدت الكنيسة أن ذلك أفضل وسيلة للتعامل مع الرئيس دونالد ج. ترامب. لو لم أكن في البيت الأبيض، لما كان ليو في الفاتيكان".



وتابع أنه "ضعيف في مواجهة الجريمة وضعيف في ملف الأسلحة النووية"، مضيفًا: "على ليو أن يضبط نفسه كحبر أعظم، ويستخدم المنطق، ويتوقف عن مجاراة اليسار الراديكالي، ويركز على أن يكون بابا عظيمًا لا سياسيًا. هذا يضره كثيرًا، والأهم أنه يضر بالكنيسة الكاثوليكية".



بعد وقت قصير، نشر ترامب الصورة المُولّدة بالذكاء الاصطناعي له بهيئة شبيهة بالمسيح مع العلم الأمريكي في الخلفية.



ولم يصدر حتى الآن أي رد من الفاتيكان أو ممثلي البابا.



ويأتي هذا التوتر بعد خلافات حديثة بين الطرفين بشأن قضايا الهجرة والصراع مع إيران، حيث دعا البابا إلى ضبط النفس والسلام.



وعندما سُئل ترامب عن سبب مهاجمته الحبر الأعظم، قال:“لا أعتقد أنه يقوم بعمل جيد جدًا. يبدو أنه يحب الجريمة... لست من المعجبين بالبابا ليو. إنه شخص ليبرالي جدًا، وهو رجل لا يؤمن بوقف الجريمة.”



هجوم على الناتو

وعقب نزوله من الطائرة الرئاسية في ماريلاند الأحد، أعلن ترامب "تدمير القوات البحرية الإيرانية قبل فرض حصار طاقوي"، معربًا عن استيائه الشديد من حلف شمال الأطلسي بسبب ما اعتبره نقصًا في الدعم.



وقال: "تم تدمير جيشهم. أسطولهم البحري بأكمله تحت الماء. 158 سفينة اختفت. بحريتهم انتهت. ومعظم سفن زرع الألغام لديهم لم تعد موجودة. اعتبارًا من الساعة العاشرة غدًا، سيدخل الحصار حيز التنفيذ. هناك دول أخرى تعمل حتى لا تتمكن إيران من بيع النفط". وشدد على استقلال الولايات المتحدة في الطاقة، مشيرًا إلى أن سفنًا دولية تتجه لشراء النفط الأمريكي.





وعبّر عن خيبة أمله من دول الناتو، مؤكدًا أن التزام واشنطن المالي تجاه الحلف، خصوصًا في مواجهة روسيا، سيخضع لـ"مراجعة جدية للغاية".



وقال: "أنا محبط جدًا من الناتو. لم يكونوا إلى جانبنا. نحن ندفع تريليونات الدولارات من أجل الناتو، ولم يقفوا معنا. الآن يريدون التدخل، لكن لم يعد هناك تهديد حقيقي. عندما تفكر في الأمر، نحن نحميهم من روسيا. ولطالما اعتقدت أن هذا أمر مبالغ فيه بعض الشيء، لكننا أنفقنا تريليونات الدولارات على ذلك، وأعتقد أن هذا سيخضع لمراجعة جدية للغاية".



وجاءت تصريحات ترامب بعد اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع الأمين العام للناتو مارك روته، حيث كرر انتقاده للحلف.



