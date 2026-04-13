تقرير: تقديرات بوجود 12 ألف لغم بمضيق هرمز ومحيطه
13 April 2026
بعد فشل مفاوضات إسلام آباد، عاد مضيق هرمز إلى الواجهة كأحد أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران.
فالممر البحري الأهم في العالم لم يعد متأثراً بالحرب فقط، بل بآلاف الألغام التي تهدد الملاحة، وسط تضارب الروايات حول عمليات تأمينه.
وأعلنت الولايات المتحدة بدء عملية "تطهير مضيق هرمز" باستخدام مدمرتين للصواريخ الموجهة، وهما "يو إس إس فرانك إي. بيترسون جونيور" و"يو إس إس مايكل مورفي".
"تطهير مضيق هرمز"
كما سيتم إغراق 28 سفينة وزورقاً لزرع الألغام ترقد حالياً في قاع البحر، حسبما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووصف ترامب عملية تطهير المضيق بأنها خدمة مقدمة لجميع دول العالم، مؤكدا امتلاك بلاده المعدات الأكثر تطورا لإزالة الألغام، والتي تعمل حاليا على نقلها إلى المضيق.تنتشر آلاف الألغام التي زرعتها إيران في المياه الإقليمية لمضيق هرمز. ويكمن التحدي الأكبر في تحديد عدد الألغام ومواقعها وكيفية إزالتها.
عدد الألغام .. ومواقعها .. وكيفية إزالتها؟
تشكل هذه الألغام خطراً على 20% من إمدادات الطاقة العالمية التي تمر عبر الممر.
ووفقاً لتقديرات معهد الحرب الأميركي، تغطي الألغام مساحة تُقدر بنحو 1394 كيلومترًا مربعًا.
وتشير تقديرات إيرانية إلى وجود 5 آلاف لغم بحري، بينما ترجح تقديرات واشنطن أن العدد قد يصل إلى 12 ألف لغم، مما يعقد حجم التهديد وصعوبة التعامل معه.
ويمتد خطر انتشار الألغام عبر المضيق ومحيطه، بما في ذلك المسارات الرئيسية لعبور السفن.
ولا يكمن الخطر في عدد الألغام فحسب، بل في طبيعتها ومواقعها غير الثابتة، حيث يمكن للتيارات المائية تحريكها، مما يجعل تحديد الممرات الآمنة أمراً بالغ التعقيد.
09 :52
وزير المالية الإسرائيلي: هذه الحرب يجب أن تنتهي بالقضاء نهائيا على القدرات النووية الإيرانية
09 :37
وزارة الصحّة الإسرائيليّة: 7693 مصابًا منذ بداية الحرب على إيران بينهم 104 لا يزالون يتلقّون العلاج في المستشفيات
09 :36
5 شهداء في غارات اسرائيلية على البازورية والنبطية الفوقا وصير الغربية وشوكين
09 :31
قصف مدفعي وفوسفوري معاد على بلدة زبقين في قضاء صور
09 :20
باسيل في ذكرى ١٣ نيسان: "بالحرب الأهلية الكل بيخسروا" تتمة
09 :17
إسرائيل تفصل التفاوض عن الميدان: التشدد في استهداف الحزب (المدن) تتمة
Other stories
حصار هرمز و"أسطول الأشباح"..كيف ستخنق واشنطن النفط الإيراني؟
-
ترامب يهاجم البابا: لست من المعجبين به
-
عراقجي: واشنطن لم تستخلص العبر وأفشلت تفاهما كان وشيكا بمطالبها المفرطة والتهديد بالحصار
-
أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية وبرنت يتجاوز 102 دولار للبرميل
-
قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد
-
ترامب: سنعمل على فتح هرمز,.. وتفعيل الحصار البحري على إيران
-
الجيش الأمريكي يعلن البدء اليوم الإثنين بتنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية من موانئ إيران
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على مضيق هرمز...اليكم ما هدد به!
-
إيران رفضت دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين وفتح مضيق هرمز بالكامل
-
إذا لم تتراجع إيران... ترامب يلوّح بخيار بديل
-
الخارجية الإيرانية: نجاح المفاوضات يعتمد على تخلي أميركا عن «المطالب المفرطة»
-
خلافان رئيسيان وراء فشل مفاوضات إسلام آباد... ما هما؟
-
ترامب يهدد الصين ويقول: لا يهم إن تم الاتفاق مع إيران أو لا.. نحن منتصرون في كل الأحوال
-
الوفد الأميركي يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات مع إيران
-
ضمانات أميركية بتحييد العاصمة بيروت عن الغارات حتى يوم الثلاثاء
-
سباق دبلوماسي في باكستان…قاليباف وعراقجي يجتمعان بشهباز شريف
-
هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمناسبة عيد الفصح
-
صور الأطفال الذين قتلوا في مدرسة ميناب على متن طائرة الوفد الإيراني إلى باكستان (صورة)
-
أسلحة صينية لإيران… تطور يهدد مسار التهدئة
-
ترامب يقول إنه تم تقديم خطط لإقامة قوس للنصر في واشنطن (صورة)
-
09 :52
أول شيء يطلبونه من باريس.. دفتر ملاحظات بقيمة 200 دولار يثير ضجة في أميركا
-
-
13 April 2026
-
باسيل في ذكرى ١٣ نيسان: "بالحرب الأهلية الكل بيخسروا"
-
-
-
13 April 2026
-
إسرائيل تفصل التفاوض عن الميدان: التشدد في استهداف الحزب
-
-
-
13 April 2026
-
ما آخر تطورات الذهب والنفط؟
-
-
13 April 2026
-
ترامب يعلن موعد بدء الحصار على الموانئ الإيرانية!
-
-
-
13 April 2026
-
حصار هرمز و"أسطول الأشباح"..كيف ستخنق واشنطن النفط الإيراني؟
-
-
-
13 April 2026
-
ترامب يهاجم البابا: لست من المعجبين به
-
-
-
13 April 2026
-
عراقجي: واشنطن لم تستخلص العبر وأفشلت تفاهما كان وشيكا بمطالبها المفرطة والتهديد بالحصار
-
-
-
13 April 2026
-
إسرائيل أرادت تحقيق إنجاز ميداني كبير قبل موعد الثلاثاء
-
-
-
13 April 2026
-
أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية وبرنت يتجاوز 102 دولار للبرميل
-
-
-
13 April 2026