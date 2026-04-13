قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد
13 April 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
أكد رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليباف، ضرورة استمرار الحضور الملحمي الذي جسده الشعب الإيراني في الساحات وخاصة شوارع البلاد منذ بدء الحرب الصهيو- أميركية على سيادة إيران واستقلالها؛ مبينًا أن “هذا الحضور الجماهيري يعزز اقتدار الدبلوماسية”.
أضاف قاليباف الذي ترأس وفد “ميناب 168” الايراني إلى مفاوضات إسلام أباد: “إن المبادرات الجيدة التي قدمتها إيران كانت السبب في الدفع بهذه المفاوضات”؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى أن “جدار انعدام ثقة الشعب الايراني بالولايات المتحدة قائم منذ 77 عامًا، فهم هاجمونا في خضم المفاوضات لمرتين وفي أقل من عام واحد، الأمر الذي يلزم عليهم بأن يكسبوا ثقتنا”.
وحول تقييمه لمفاوضات إسلام أباد، قال قاليباف: “قبل كل شيء اُلزم على نفسي بأن أشكر الشعب الإيراني العظيم، الذي رفدنا بخالص دعائه وتلبية نداء القيادة من خلال تعزيز حضوره في ساحات وشوارع البلاد”.
وعلّق قاليباف على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاخيرة ضد إيران قائلًا: “هكذا تهديدات لا تؤثر على الشعب الإيراني؛ وقد أثبتنا بأن ذلك ليس مجرد شعارات، حيث شاهد العالم هذه الحقيقة بأم عينه. نحن أظهرنا للجميع مدى اليأس الذي أصاب عدو الشعب الإيراني، كما برهننا على أننا لن نخضع أمام التهديدات، وقد جسد الشعب الإيراني ذلك عمليًا وعلى مدى 47 عامًا من عمر الثورة الإسلامية وفي جميع الساحات العسكرية، والحصار الاقتصادي، والضغوط السياسية، وغير ذلك”.
وختم قاليباف مخاطبا ترامب بالقول: “إن الشعب الايراني يتمتع بحضارة مرموقة، فلو اخترتم الحرب نحن لها، لكن لو جئتم بالمنطق سنتعامل معكم بالمنطق أيضًا؛ نحن لن نرضخ لأي تهديد، فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد”.
