ترامب: سنعمل على فتح هرمز,.. وتفعيل الحصار البحري على إيران
13 April 2026
13 April 2026
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه سيتم تفعيل الحصار البحري على إيران.
وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند الأميركية: "سيتم تفعيل الحصار البحري على إيران، ولن تتمكن من بيع النفط".
وأضاف: "سنعمل على فتح مضيق هرمز، وإيران يائسة".
وشدد الرئيس الأميركي على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، أوضح ترامب: "لا أعلم ولا أهتم إن كانت إيران ستعود للمفاوضات".
وانتقد ترامب دور حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الحرب الأخيرة على إيران، قائلا: "دفعنا تريليونات الدولارات للناتو ولم يقف إلى جانبنا".
Just in
06 :43
حكومة صنعاء تتوعد بمشاركة فاعلة إذا استؤنف العدوان على إيران
06 :39
إسرائيل أرادت تحقيق إنجاز ميداني كبير قبل موعد الثلاثاء (النهار) تتمة
06 :31
أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية وبرنت يتجاوز 102 دولار للبرميل (روسيا اليوم) تتمة
06 :21
لبنان تبلغ رفضا اسرائيليا قاطعا للإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل يوم المفاوضات (الأنباء) تتمة
06 :12
عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 نيسان 2026 تتمة
06 :06
قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد تتمة
Other stories
الجيش الأمريكي يعلن البدء اليوم الإثنين بتنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية من موانئ إيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على مضيق هرمز...اليكم ما هدد به!
إيران رفضت دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين وفتح مضيق هرمز بالكامل
إذا لم تتراجع إيران... ترامب يلوّح بخيار بديل
الخارجية الإيرانية: نجاح المفاوضات يعتمد على تخلي أميركا عن «المطالب المفرطة»
خلافان رئيسيان وراء فشل مفاوضات إسلام آباد... ما هما؟
ترامب يهدد الصين ويقول: لا يهم إن تم الاتفاق مع إيران أو لا.. نحن منتصرون في كل الأحوال
الوفد الأميركي يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات مع إيران
ضمانات أميركية بتحييد العاصمة بيروت عن الغارات حتى يوم الثلاثاء
سباق دبلوماسي في باكستان…قاليباف وعراقجي يجتمعان بشهباز شريف
هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمناسبة عيد الفصح
صور الأطفال الذين قتلوا في مدرسة ميناب على متن طائرة الوفد الإيراني إلى باكستان (صورة)
أسلحة صينية لإيران… تطور يهدد مسار التهدئة
ترامب يقول إنه تم تقديم خطط لإقامة قوس للنصر في واشنطن (صورة)
الوفد إلايراني وصل اليوم إلى إسلام آباد للمشاركة في المحادثات...ممن يتألف؟
رئيس مجلس الشورى الايراني يشدد على وقف النار في لبنان والافراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة "قبل المفاوضات"
البابا لاون: من كان تلميذاً للمسيح لا يقف أبداً إلى جانب من حمل السيف ويلقي القنابل
البيت الأبيض: ترامب قال منذ البداية إن عملية الغضب الملحمي ستسبب اضطرابا قصير الأمد بقطاع الطاقة
شي يعرب لزعيمة المعارضة التايواني عن «ثقته التامة» في وحدة الشعبين التايواني والصيني
كيف خسرت عائلة ترامب مليار دولار في معاملات البيتكوين؟
إسرائيل أرادت تحقيق إنجاز ميداني كبير قبل موعد الثلاثاء
13 April 2026
أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية وبرنت يتجاوز 102 دولار للبرميل
13 April 2026
لبنان تبلغ رفضا اسرائيليا قاطعا للإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل يوم المفاوضات
13 April 2026
عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 نيسان 2026
13 April 2026
قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد
13 April 2026
ترقب حذر للمفاوضات الإسرائيلية ــ اللبنانية غداً... تل أبيب استبقتها بتأكيد التمسك بالاحتلال
13 April 2026
اشتباكات عنيفة في بنت جبيل ومحيطها
13 April 2026
الجيش الأمريكي يعلن البدء اليوم الإثنين بتنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية من موانئ إيران
13 April 2026
مكتب النائب أمين شري ينفي ما نقل عنه: فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق
12 April 2026
الصليب الاحمر اللبناني: الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر
12 April 2026