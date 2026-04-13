سكاي نيوز عربية: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه سيتم تفعيل الحصار البحري على إيران.



وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند الأميركية: "سيتم تفعيل الحصار البحري على إيران، ولن تتمكن من بيع النفط".



وأضاف: "سنعمل على فتح مضيق هرمز، وإيران يائسة".



وشدد الرئيس الأميركي على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".



وفيما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، أوضح ترامب: "لا أعلم ولا أهتم إن كانت إيران ستعود للمفاوضات".



وانتقد ترامب دور حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الحرب الأخيرة على إيران، قائلا: "دفعنا تريليونات الدولارات للناتو ولم يقف إلى جانبنا".