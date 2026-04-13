الجيش الأمريكي يعلن البدء اليوم الإثنين بتنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية من موانئ إيران
13 April 2026
24 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: أعلن الجيش الامريكي عن تنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من موانئ إيران بدءا من اليوم الاثنين 13 أبريل الساعة 10 صباحا بالتوقيت الشرقي الـ 5 مساء بتوقيت المنطقة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها: "ستبدأ قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في تنفيذ حصار على جميع حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في 13 أبريل الساعة 10 صباحا بالتوقيت الشرقي، وفقا لإعلان الرئيس (دونالد ترامب)".
وأضافت: "سيتم تطبيق الحصار بشكل محايد ضد السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على "الخليج العربي" وخليج عمان. لن تعيق قوات القيادة المركزية الأمريكية حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية"، وفق قولها.
وتابع البيان: "سيتم توفير معلومات إضافية للبحارة التجاريين من خلال إشعار رسمي قبل بدء الحصار. يُنصح جميع البحارة بمراقبة البث الإذاعي لإشعار البحارة والاتصال بالقوات البحرية الأمريكية على القناة رقم 16 من جسر إلى جسر عند العمل في خليج عمان ومضيق هرمز".
