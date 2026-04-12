اكد الحرس الثوري الإيراني سيطرته على مضيق هرمز وإدارته "الذكية" من قبل قوات البحرية التابعة للحرس ويشدد على أن اقتراب سفن حربية من مضيق هرمز سيُعتبر خرقا لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معها بحزم