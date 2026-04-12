افادت رويترز عن مسؤول أميركي كبير ان إيران رفضت طلبا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية كما رفضت أيضاً دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين وفتح مضيق هرمز بالكامل.