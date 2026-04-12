لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حصار بحري على إيران، في حال عدم تراجعها عن مواقفها.



فقد شارك ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" مقالًا نشره موقع "جاست ذا نيوز"، يتحدث عن إمكانية فرض حصار بحري على إيران على غرار ما جرى في فنزويلا ما لم تتراجع إيران.