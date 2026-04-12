ترامب يهدد الصين ويقول: لا يهم إن تم الاتفاق مع إيران أو لا.. نحن منتصرون في كل الأحوال
12 April 2026
26 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران وربما لا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة "منتصرة في كل الأحوال"، في تعليق على استمرار المحادثات بين الجانبين.
وأضاف ترامب للصحفيين إن واشنطن تخوض "محادثات معمقة" مع طهران، مشددا على أنه "لا فرق لديه" إذا تم التوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الولايات المتحدة حققت أهدافها بالفعل.
وأشار إلى أن بلاده "انتصرت على البحرية الإيرانية"، قائلا إنه تم تدمير نحو 150 سفينة، في حين انتقد عدم تقديم حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدعم لواشنطن خلال المواجهة.
وفي سياق متصل، أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده نشرت كاسحات ألغام في مضيق هرمز وتعمل على تمشيطه.
من جهة أخرى، حذر ترامب الصين من أنها "ستواجه مشاكل كبيرة" في حال أقدمت على شحن أسلحة إلى إيران.
ونقلت شبكة CNN عن مصادر استخباراتية أمريكية أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب المصادر، تشمل هذه الأنظمة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف (مانباد)، والتي تعد تهديدا فعالا للطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.
في المقابل، نفت بكين هذه الاتهامات، حيث قال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن بلاده "لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع"، واعتبر المعلومات المتداولة "غير صحيحة"، داعيا الولايات المتحدة إلى تجنب "الاتهامات غير المستندة إلى أدلة" والعمل على خفض التصعيد بدلا من تأجيجه.
الخارجية الإيرانية: نجاح المفاوضات يعتمد على تخلي أميركا عن «المطالب المفرطة» (الشرق الأوسط) تتمة
عناوين الصحف ليوم الأحد 12 نيسان 2026 تتمة
دوي صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة
باكستان تؤكد أهمية أن تستمر الأطراف في الالتزام بوقف إطلاق النار بعد فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن
أستراليا تدعو إلى استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعد فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية
خلافان رئيسيان وراء فشل مفاوضات إسلام آباد... ما هما؟ (سكاي نيوز عربية) تتمة
Other stories
الوفد الأميركي يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات مع إيران
ضمانات أميركية بتحييد العاصمة بيروت عن الغارات حتى يوم الثلاثاء
سباق دبلوماسي في باكستان…قاليباف وعراقجي يجتمعان بشهباز شريف
هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمناسبة عيد الفصح
صور الأطفال الذين قتلوا في مدرسة ميناب على متن طائرة الوفد الإيراني إلى باكستان (صورة)
أسلحة صينية لإيران… تطور يهدد مسار التهدئة
ترامب يقول إنه تم تقديم خطط لإقامة قوس للنصر في واشنطن (صورة)
الوفد إلايراني وصل اليوم إلى إسلام آباد للمشاركة في المحادثات...ممن يتألف؟
رئيس مجلس الشورى الايراني يشدد على وقف النار في لبنان والافراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة "قبل المفاوضات"
البابا لاون: من كان تلميذاً للمسيح لا يقف أبداً إلى جانب من حمل السيف ويلقي القنابل
البيت الأبيض: ترامب قال منذ البداية إن عملية الغضب الملحمي ستسبب اضطرابا قصير الأمد بقطاع الطاقة
شي يعرب لزعيمة المعارضة التايواني عن «ثقته التامة» في وحدة الشعبين التايواني والصيني
كيف خسرت عائلة ترامب مليار دولار في معاملات البيتكوين؟
زوجة ترمب ترد على اتهامات بشأن علاقتها بجيفري إبستين
الرئيس الكوبي يؤكد أنه لن يستقيل تحت ضغط واشنطن
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان وأفغانستان إلى 222 خلال ثلاثة أسابيع
ترمب يدعم أوربان قبيل انتخابات حاسمة في المجر
قانونيا.. هل تستطيع إيران فرض رسوم في هرمز؟
سلسلة زلازل بالمحيط الأطلسي تُشعل المخاوف من تسونامي
تحذير لموظفي البيت الأبيض..
الخارجية الإيرانية: نجاح المفاوضات يعتمد على تخلي أميركا عن «المطالب المفرطة»
عناوين الصحف ليوم الأحد 12 نيسان 2026
خلافان رئيسيان وراء فشل مفاوضات إسلام آباد... ما هما؟
"الحزب" يستهدف تجمعات الاحتلال في بنت جبيل والبيّاضة... ويضرب قواعده في المستوطنات
الوفد الأميركي يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات مع إيران
جنبلاط: لا أتحمّل مسؤولية كلام غير دقيق
الطفل الذي رحّب بقداسة البابا بحرارة لافتة.. لا يزال تحت ركام منزله!
الحصيلة التراكمية للعدوان تتجاوز 2000 شهيد
التصعيد في لبنان رغم وقف النار: الحقيقة التي لا تُقال! (ريتا بستاني)
خاص - إجراءات داخل مقر رسمي تثير جدلاً سياسياً!
