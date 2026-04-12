الوفد الأميركي يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات مع إيران
12 April 2026
10 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: غادر الوفد الأميركي باكستان، صباح الأحد، في أعقاب إعلان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عدم التوصل لاتفاق مع إيران.
وأظهرت صور فانس الذي قاد الوفد الأميركي، وأعضاء الوفد، يستقلون الطائرة عائدين إلى الولايات المتحدة.
وذكر فانس أن المحادثات انتهت بعد 21 ساعة، حيث كان على تواصل مستمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وآخرين في الإدارة.
وأضاف للصحفيين: "الحقيقة البسيطة هي أننا بحاجة إلى رؤية التزام مؤكد بأنهم لن يسعوا إلى الحصول على سلاح نووي، ولن يسعوا إلى الحصول على الأدوات التي تمكنهم من تطوير سلاح نووي بسرعة".
واعتبر أن "هذا هو الهدف الأساسي لرئيس الولايات المتحدة، وهذا ما حاولنا تحقيقه من خلال هذه
06 :06
أكسيوس: بعض الخلافات تتعلق بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز ورفض التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب
23 :01
مجلة "الاتلانتيك": رغم أن ترامب كان يأمل تحديد مستقبل إيران إلا أن طهران قد تحدد مصيره الآن
22 :52
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يتوقّع هجمات مكثفة لحزب الله خلال الـ48 ساعة المقبلة وقد تم إقفال المدارس على طول الحدود الشمالية
22 :44
مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني لـ "سي إن إن": الولايات المتحدة قدمت مطالب غير مقبولة بشأن مضيق هرمز وعدة قضايا أخرى
22 :33
وكالة "فارس": المفاوضات الإيرانية الأميركية لا تزال مستمرة منذ أكثر من 7 ساعات
22 :28
التلفزيون الإيراني: استمرار تبادل الرسائل بين الوفدين في إسلام آباد رغم الخلافات القائمة
