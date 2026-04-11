أفادت مصادر لبنانية لقناة "الحدث" أن مفاوضات لبنانية–إسرائيلية ستُعقد يوم الثلاثاء في واشنطن على مستوى السفراء، في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار تمهيدًا لبدء مسار تفاوضي بين الطرفين.

وبحسب المصادر، من المرجّح أن يترأس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني في حال التوصل إلى هدنة، على أن تشمل المباحثات ملفات عدة، أبرزها سلاح "حزب الله"، وانسحاب إسرائيل، وإطلاق الأسرى، إضافة إلى ترسيم الحدود.

وفي السياق، أشارت المصادر إلى وجود ضمانات أميركية تقضي بتحييد بيروت عن الغارات حتى موعد انعقاد المفاوضات.