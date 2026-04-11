ضمانات أميركية بتحييد العاصمة بيروت عن الغارات حتى يوم الثلاثاء
11 April 2026
35 secs ago
source: tayyar.org
أفادت مصادر لبنانية لقناة "الحدث" أن مفاوضات لبنانية–إسرائيلية ستُعقد يوم الثلاثاء في واشنطن على مستوى السفراء، في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار تمهيدًا لبدء مسار تفاوضي بين الطرفين.
وبحسب المصادر، من المرجّح أن يترأس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني في حال التوصل إلى هدنة، على أن تشمل المباحثات ملفات عدة، أبرزها سلاح "حزب الله"، وانسحاب إسرائيل، وإطلاق الأسرى، إضافة إلى ترسيم الحدود.
وفي السياق، أشارت المصادر إلى وجود ضمانات أميركية تقضي بتحييد بيروت عن الغارات حتى موعد انعقاد المفاوضات.
16 :41
رئيس الحكومة: قررت تأجيل سفري إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة لمتابعة عمل الحكومة من بيروت حفاظًا على أمن اللبنانيين ووحدتهم في ظل الأوضاع الداخلية الحاضرة
16 :41
"أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي: عبور قطع من البحرية الأميركية لمضيق هرمز تم بدون التنسيق مع إيران
16 :40
تيار المستقبل يرفض الزج بأعلامه في التحركات أمام السراي تتمة
16 :25
حزب الله: استهداف مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخيّة
16 :24
خاص - مسار إسلام آباد يحدد مصير التفاوض بين إسرائيل ولبنان تتمة
16 :19
وكالة فارس: المدمرة الأمريكية توقفت عن التحرك بسبب الرد الحازم للقوات الإيرانية وتحذيرات وفد إيران في باكستان
سباق دبلوماسي في باكستان…قاليباف وعراقجي يجتمعان بشهباز شريف
هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمناسبة عيد الفصح
صور الأطفال الذين قتلوا في مدرسة ميناب على متن طائرة الوفد الإيراني إلى باكستان (صورة)
أسلحة صينية لإيران… تطور يهدد مسار التهدئة
ترامب يقول إنه تم تقديم خطط لإقامة قوس للنصر في واشنطن (صورة)
الوفد إلايراني وصل اليوم إلى إسلام آباد للمشاركة في المحادثات...ممن يتألف؟
رئيس مجلس الشورى الايراني يشدد على وقف النار في لبنان والافراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة "قبل المفاوضات"
البابا لاون: من كان تلميذاً للمسيح لا يقف أبداً إلى جانب من حمل السيف ويلقي القنابل
البيت الأبيض: ترامب قال منذ البداية إن عملية الغضب الملحمي ستسبب اضطرابا قصير الأمد بقطاع الطاقة
شي يعرب لزعيمة المعارضة التايواني عن «ثقته التامة» في وحدة الشعبين التايواني والصيني
كيف خسرت عائلة ترامب مليار دولار في معاملات البيتكوين؟
زوجة ترمب ترد على اتهامات بشأن علاقتها بجيفري إبستين
الرئيس الكوبي يؤكد أنه لن يستقيل تحت ضغط واشنطن
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان وأفغانستان إلى 222 خلال ثلاثة أسابيع
ترمب يدعم أوربان قبيل انتخابات حاسمة في المجر
قانونيا.. هل تستطيع إيران فرض رسوم في هرمز؟
سلسلة زلازل بالمحيط الأطلسي تُشعل المخاوف من تسونامي
تحذير لموظفي البيت الأبيض..
وفاة خرازي متأثرًا بجراحه
تحذيرات بريطانية: أجهزة الراوتر تتحول إلى بوابة للتجسس الروسي الإلكتروني
تيار المستقبل يرفض الزج بأعلامه في التحركات أمام السراي
11 April 2026
EXCLUSIVE
خاص - مسار إسلام آباد يحدد مصير التفاوض بين إسرائيل ولبنان
11 April 2026
بالفيديو النائب ندى البستاني: نحن في حاجة للوعي أكتر من أي وقت مضى فأي تحريض يمكن أن يجرّ البلد لفتنة داخلية
11 April 2026
مقاتلات باكستانية تصل إلى السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين
11 April 2026
أمطار متفرقة غدًا وانخفاض طفيف في الحرارة
11 April 2026
قيادة الجيش تحذّر من تعريض الاستقرار والسلم الأهلي إلى الخطر
11 April 2026
رسالة مفتوحة إلى بعبدا… قبلان يحذّر من "الخيار الأميركي" والفتنة الداخلية
11 April 2026
استهداف شخصية دينية في دمشق… إحباط مخطط قبل التنفيذ
11 April 2026
كتيلي: أي تفاوض سقفه السيادة الكاملة
11 April 2026
سباق دبلوماسي في باكستان…قاليباف وعراقجي يجتمعان بشهباز شريف
11 April 2026