تتواصل اللقاءات التمهيدية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في إطار التحضيرات للمحادثات الأميركية الإيرانية المرتقبة، وسط حراك دبلوماسي مكثّف يسبق انطلاق التفاوض.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن الوفد الإيراني المفاوض في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، اجتمع برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.



وأوضح التلفزيون الإيراني الرسمي أن الوفد، برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وعضوية وزير الخارجية عباس عراقجي، عقد اللقاء مع شريف قبيل بدء المفاوضات مع واشنطن.



وكانت وكالة "تسنيم" قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة مشاورات تمهيدية يجريها الوفد الإيراني في باكستان قبل انطلاق المحادثات.



وفي السياق نفسه، كان فريق التفاوض الإيراني قد التقى مساء أمس الجمعة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في إطار التنسيق مع الجهات الرسمية في البلاد المضيفة.



تأتي هذه اللقاءات في ظل حراك دبلوماسي متسارع تقوده باكستان، التي تسعى إلى لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران، عبر استضافة جولة مفصلية من المفاوضات بعد أسابيع من التصعيد العسكري والتوتر السياسي بين الطرفين.



وتشير هذه الاجتماعات التمهيدية إلى محاولة تهيئة الأرضية السياسية قبل انطلاق التفاوض الرسمي، من خلال تنسيق المواقف مع القيادة الباكستانية، وضمان توفير مناخ مناسب لبحث الملفات الخلافية المعقّدة.



كما تعكس اللقاءات مع كبار المسؤولين في باكستان، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، أهمية الدور الذي تلعبه إسلام أباد في إدارة هذه المرحلة الحساسة، وسط آمال بأن تساهم هذه الوساطة في تضييق فجوة الخلافات ودفع الطرفين نحو تسوية محتملة.