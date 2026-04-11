هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمناسبة عيد الفصح
11 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
يبدأ وقف موقت لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسيّ اعتبارًا من بعد ظهر السبت وحتى منتصف ليل الأحد الإثنين في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.
وأعلن الكرملين عن هدنة موقتة تبدأ من الساعة الرابعة بعد الظهر (13,00 ت غ) السبت وتستمر حتى نهاية يوم الأحد، أي لمدة 32 ساعة.
وأفاد الكرملين بأنه تم توجيه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف بوقف العمليات القتالية في جميع الاتجاهات خلال هذه الفترة.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لاحترام وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح الأرثوذكسي الذي أعلنه نظيره الروسي، وذكّر بأن كييف كانت اقترحت هدنة للمناسبة.
وجاء وقف إطلاق النار الموقت في ظل تعثر المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
Just in
-
10 :36
صحيفة "فايننشال تايمز": ترامب يتخلى عن القيادة الأخلاقية لأميركا
-
10 :31
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني
-
10 :20
بكين تنفي تقارير أميركية تفيد بأن الصين تجهز لإرسال شحنة أسلحة إلى إيران
-
10 :19
"الغارديان": لم يحقق نهج نتنياهو أي شيء للإسرائيليين وجاء بثمن باهظ للغاية
-
10 :17
الحزب : قصفنا بالصواريخ بنية تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أدميت
-
10 :11
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات إطلاق صواريخ وخلية مسلحة تابعة للحزب في لبنان
11 April 2026
11 April 2026
صور الأطفال الذين قتلوا في مدرسة ميناب على متن طائرة الوفد الإيراني إلى باكستان (صورة)
11 April 2026
11 April 2026
أسلحة صينية لإيران… تطور يهدد مسار التهدئة
11 April 2026
ترامب يقول إنه تم تقديم خطط لإقامة قوس للنصر في واشنطن (صورة)
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026
11 April 2026