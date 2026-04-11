وُضعت داخل الطائرة التي كانت تقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف

نشرت وزارة الخارجية الإيرانية صوراً للأطفال الذين قُتلوا في مدرسة ميناب في إيران، وقد وُضعت داخل الطائرة التي كانت تقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في طريقهما إلى باكستان لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "تسنيم" أن الوفدان الإيراني والأميركي سيعقدان لقاءات منفصلة مع رئيس وزراء باكستان قبل بدء محادثاتهما.



أضافت: من المرجح أن تبدأ المفاوضات بين إيران وأميركا بعد ظهر اليوم.

ووصل الوفد الإيراني الذي يضم أكثر من 70 عضواً ويرأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أولاً إلى إسلام أباد التي شهدت إجراءات أمنية مشددة.



ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن قاليباف قوله لدى وصوله إلى العاصمة الباكستانية "لدينا نوايا حسنة، لكننا لا نثق"، مضيفاً "تجربتنا في التفاوض مع الأميركيين دائماً ما كانت تبوء بالفشل ونكث الوعود".