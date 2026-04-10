اشترط رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة "قبل بدء المفاوضات" المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان.



وكتب قاليباف على منصة إكس بالإنكليزية: "اثنان من الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لم ينفذا بعد: وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة قبل بدء المفاوضات".



وأضاف أنه "يجب تنفيذ هذين الأمرين قبل انطلاق المفاوضات".