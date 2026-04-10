

اعلن البابا لاون الرابع عشر إن الله لا يبارك أي صراع، من كان تلميذاً للمسيح، رئيس السلام، لا يقف أبداً إلى جانب من حمل السيف بالأمس ويلقي القنابل اليوم، مشيرا الى انه لن تخلق العمليات العسكرية مساحات للحرية أو أزماناً للـسلام، بل فقط التعزيز الصبور للتعايش والحوار بين الشعوب.



البابا لاون اكد انهفي هذا الوقت، يستشري عنف عبثي وغير إنساني بضراوة في الأماكن المقدسة للشرق المسيحي، التي دنّسها تجديف الحرب ووحشية المصالح، بدون اعتبار لحياة الناس، التي تُعتبر في أقصى الحالات مجرد أثر جانبي للمصالح الخاصة. ولكن لا توجد مصلحة يمكنها أن تفوق قيمة حياة الأكثر ضعفاً، والأطفال، والعائلات؛ ولا توجد قضية يمكنها تبرير إراقة الدماء البريئة.



وشدد البابا لاوون على ان مئات الملايين من البشر ينغمس في جميع أنحاء الكوكب في الفقر المدقع. ومع ذلك، هناك ثروات غير متناسبة تبقى في أيدي قلة من الناس. إنه مشهد جائر، لا يمكننا أمامه إلا أن نتساءل ونلتزم بتغيير الأمور. إن أساس التفاوت لا يكمن في نقص الموارد، بل في الحاجة إلى مواجهة مشاكل قابلة للحل تتعلق بتوزيع أكثر عدلاً لها، يتم تحقيقه بحسّ أخلاقي وأمانة.

