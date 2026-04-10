البابا لاون: من كان تلميذاً للمسيح لا يقف أبداً إلى جانب من حمل السيف ويلقي القنابل
10 April 2026
29 mins ago
source: tayyar.org
اعلن البابا لاون الرابع عشر إن الله لا يبارك أي صراع، من كان تلميذاً للمسيح، رئيس السلام، لا يقف أبداً إلى جانب من حمل السيف بالأمس ويلقي القنابل اليوم، مشيرا الى انه لن تخلق العمليات العسكرية مساحات للحرية أو أزماناً للـسلام، بل فقط التعزيز الصبور للتعايش والحوار بين الشعوب.
البابا لاون اكد انهفي هذا الوقت، يستشري عنف عبثي وغير إنساني بضراوة في الأماكن المقدسة للشرق المسيحي، التي دنّسها تجديف الحرب ووحشية المصالح، بدون اعتبار لحياة الناس، التي تُعتبر في أقصى الحالات مجرد أثر جانبي للمصالح الخاصة. ولكن لا توجد مصلحة يمكنها أن تفوق قيمة حياة الأكثر ضعفاً، والأطفال، والعائلات؛ ولا توجد قضية يمكنها تبرير إراقة الدماء البريئة.
وشدد البابا لاوون على ان مئات الملايين من البشر ينغمس في جميع أنحاء الكوكب في الفقر المدقع. ومع ذلك، هناك ثروات غير متناسبة تبقى في أيدي قلة من الناس. إنه مشهد جائر، لا يمكننا أمامه إلا أن نتساءل ونلتزم بتغيير الأمور. إن أساس التفاوت لا يكمن في نقص الموارد، بل في الحاجة إلى مواجهة مشاكل قابلة للحل تتعلق بتوزيع أكثر عدلاً لها، يتم تحقيقه بحسّ أخلاقي وأمانة.
Just in
19 :07
حزب الله: استهداف مستوطنتي ليمان وشلومي وتجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصليات صاروخيّة
18 :55
لماذا رفضت إسرائيل السماح لفرنسا بالمشاركة في المحادثات المباشرة مع لبنان؟ (Jerusalem Post) تتمة
18 :52
ترمب لنيويورك بوست:
- إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
- يقولون أمامنا إنهم سيتخلصون من الأسلحة النووية ثم يقولون للصحافة إنهم سيخصبون اليورانيوم
- نتعامل مع أشخاص لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا
- سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران
- سنعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال نحو ٢٤ ساعة
- السفن الحربية يجري تزويدها بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات في حال فشلت محادثات باكستان
18 :49
وزارة الصحة تعلن تلقي مراجعات أهالي المفقودين من الشهداء والجرحى تتمة
18 :47
بالفيديو: مراسل "الجديد" يتلقى نبأ إستشهاد إبن عمه مباشرةً على الهواء! تتمة
18 :36
الرئيس سلام يعزي بشهداء أمن الدولة: يزيدنا إصراراً إلى وقف النار تتمة
لماذا رفضت إسرائيل السماح لفرنسا بالمشاركة في المحادثات المباشرة مع لبنان؟
10 April 2026
وزارة الصحة تعلن تلقي مراجعات أهالي المفقودين من الشهداء والجرحى
10 April 2026
بالفيديو: مراسل "الجديد" يتلقى نبأ إستشهاد إبن عمه مباشرةً على الهواء!
10 April 2026
الرئيس سلام يعزي بشهداء أمن الدولة: يزيدنا إصراراً إلى وقف النار
10 April 2026
الرئيس بري قدم التعازي بشهداء أمن الدولة
10 April 2026
رئيس مجلس الشورى الايراني يشدد على وقف النار في لبنان والافراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة "قبل المفاوضات"
10 April 2026
بالصورة: من هم شهداء "أمن الدولة "؟
10 April 2026
كريس منصور ضحية جديدة لحادث سير مروع وقع مساء أمس في زوق مصبح
10 April 2026
الرئيس عون اتصل باللواء لاوندس معزياً باستشهاد 12 عنصراً من أمن الدولة
10 April 2026
ابو زيد بعد استشهاد عناصر من أمن الدولة: إجرام اسرائيل المتمادي يجب أن يتوقف بأي ثمن
10 April 2026