قانونيا.. هل تستطيع إيران فرض رسوم في هرمز؟
10 April 2026
source: Skynews
في خضم التصعيد المتواصل في مضيق هرمز، يبرز إلى الواجهة سؤال قانوني أساسي حول مدى أحقية إيران أصلا في فرض رسوم على السفن العابرة من هذا الممر.
الإجابة على هذا السؤال لا ترتبط فقط بالتوازنات السياسية، بل تستند بالدرجة الأولى إلى قواعد القانون الدولي.
وبحسب وكالة "رويترز"، يُصنّف مضيق هرمز كمضيق دولي يخضع لنظام "المرور العابر"، وهو نظام يضمن للسفن حرية المرور السريع والمستمر دون الحاجة إلى إذن مسبق أو دفع رسوم مقابل العبور ذاته.
وفي المقابل، يحق للدول المشاطئة بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فرض رسوم محدودة فقط مقابل خدمات معينة، مثل الإرشاد الملاحي أو خدمات القطر والموانئ، على أن تكون هذه الرسوم غير إلزامية للمرور وغير تمييزية بين السفن.
وتتضح هذه القاعدة بشكل أكبر عند المقارنة مع ممرات مائية أخرى حول العالم. فالقنوات الصناعية، مثل قناة بنما، تفرض رسوما على العبور نظرا لطبيعتها المصطنعة. أما المضائق الطبيعية، فتخضع لقواعد مختلفة تماما.
فعلى سبيل المثال، تخضع المضائق التركية، التي تشمل البوسفور والدردنيل، لاتفاقية مونترو لعام 1936، والتي تضمن حرية مرور السفن التجارية في زمن السلم، مع السماح بفرض رسوم موحدة مقابل خدمات محددة، دون فرض رسوم عبور عامة.
وبناء على ذلك، فإن أي محاولة لفرض رسوم على العبور في مضيق هرمز قد تُعد خرقا لمبدأ حرية الملاحة في القانون الدولي، مما قد يفتح الباب أمام توترات أوسع، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا على صعيد أمن الطاقة العالمي.
وأكد مسؤولون في قطاع النقل البحري أنه لم يسبق في التاريخ الحديث اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب لفرض رسوم على عبور المضيق.
وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، بعدما وافقت طهران على إعادة فتح هذا الممر الحيوي كجزء من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وقال ترامب في منشور على "تروث سوشال": "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن".
-
Just in
-
09 :57
زامير يلوّح بتصعيد جديد: عملياتنا مستمرة في لبنان! تتمة
-
09 :53
120 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان: “سطوح بيروت” تصل إلى أكثر من 65,000 شخص تتمة
-
09 :51
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: حزب الله بات معزولا في لبنان وفي جبهته الداخلية الاستراتيجية ومن مموليه ومزوديه بالسلاح
-
09 :41
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مستوطنة كريات شمونة رداً على خرق اسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار
-
09 :38
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مرتفعات الريحان في جزين
-
09 :36
جنبلاط: الأميركيون تخلّوا عنا.. هل سيضحّون بكل لبنان!؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
سلسلة زلازل بالمحيط الأطلسي تُشعل المخاوف من تسونامي
-
تحذير لموظفي البيت الأبيض..
-
وفاة خرازي متأثرًا بجراحه
-
تحذيرات بريطانية: أجهزة الراوتر تتحول إلى بوابة للتجسس الروسي الإلكتروني
-
هدنة إيران تُعمّق الانقسام في واشنطن
-
سلسلة زلازل بالمحيط الأطلسي تُشعل المخاوف من تسونامي في أميركا
-
كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ باليستية ورؤوس حربية عنقودية
-
ميلانيا تُعطي بارون مساحةً خاصة… استبعاد الإخوة الأكبر يثير التساؤلات
-
هذا ما حصل في اللحظات الأخيرة.. قبل إعلان الهدنة!
-
بيانات أمريكية وإسرائيلية تكشف حصيلة القتلى والجرحى منذ اندلاع الحرب
-
ترامب: "إطلاق نار أقوى" إذا لم يُنفذ الاتفاق
-
مسؤول أميركي: دمرنا أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ بإيران
-
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت
-
"مهر": تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان
-
رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: النار وحدها التي ستؤدبكم
-
سيول تقول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً بالستياً آخر باتجاه البحر الشرقي
-
عواصف تحصد 188 قتيلاً في باكستان وأفغانستان
-
لغز بطاقة يحملها كل طيار أميركي.. وتشكل حبل نجاته
-
ساركوزي: أدين لفرنسا بالحقيقة... وأنا بريء من قضية التمويل الليبي
-
فانس: اتّفاق وقف النار "هشّ"!
-
-
ترمب يدعم أوربان قبيل انتخابات حاسمة في المجر
-
-
10 April 2026
-
زامير يلوّح بتصعيد جديد: عملياتنا مستمرة في لبنان!
-
-
-
10 April 2026
-
ترمب يدعم أوربان قبيل انتخابات حاسمة في المجر
-
-
-
10 April 2026
-
120 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان: “سطوح بيروت” تصل إلى أكثر من 65,000 شخص
-
-
-
10 April 2026
-
تسريب جديد يكشف عن اسم أول آيفون قابل للطي
-
-
10 April 2026
-
دونالد ترامب ينفي علمه بتصريحات ميلانيا ترامب عن جيفري إبستين
-
-
10 April 2026
-
الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوداني بتشاد يواجهون نقصا مهددا للحياة بالمساعدات
-
-
10 April 2026
-
جنبلاط: الأميركيون تخلّوا عنا.. هل سيضحّون بكل لبنان!؟
-
-
-
10 April 2026
-
هزيمة منكرة بلا أشواط.. ميدفيديف يحطم مضربه ويسقط أمام بريتيني
-
-
10 April 2026
-
سلسلة زلازل بالمحيط الأطلسي تُشعل المخاوف من تسونامي
-
-
-
10 April 2026