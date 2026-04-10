تحذير لموظفي البيت الأبيض..
10 April 2026
38 secs ago
source: Skynews
حذّر البيت الأبيض موظفيه من استغلال مناصبهم بشكل غير قانوني للمضاربة في أسواق العقود الآجلة، وذلك في رسالة إلكترونية داخلية وُجّهت إلى العاملين في 24 مارس، وفق ما أفاد به مسؤول في الإدارة الأميركية، الخميس.
وجاء التحذير بعد يوم واحد من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق بعض الضربات على إيران لفترة وجيزة، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن توقيت تحركات الأسواق.
وكانت بعض القرارات السياسية الكبرى التي اتخذها ترامب قد سبقتها رهانات مالية لافتة، ما دفع خبراء إلى التشكيك في احتمال تسريب معلومات غير معلنة مسبقاً.
وأظهرت بيانات التداول وحسابات أجرتها وكالة "رويترز" أن متداولاً مجهولاً، أو مجموعة متداولين، راهنوا بنحو 500 مليون دولار على عقود خامي برنت وغرب تكساس الوسيط خلال دقيقة واحدة فقط، وذلك قبل إعلان ترامب في 23 مارس تأجيل الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام.
وعقب القرار، تراجعت أسعار النفط بنحو 15 بالمئة، ما عزّز الشكوك حول توقيت تلك الرهانات.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنغل، في بيان: "في حين يسعى الرئيس إلى سوق أسهم قوية ومربحة للجميع، ينبغي منع أعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين من استخدام المعلومات غير العلنية لتحقيق مكاسب مالية".
Just in
08 :32
الخارجية الأميركية: بعض العناصر المرتبطة بالحكومة العراقية تواصل توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي للميليشيات
08 :25
"عقدتان" تخنقان الهدنة.. النفط في هرمز والنار في لبنان (Skynews) تتمة
08 :25
مسؤول باكستاني رفيع: لا شيء سيعرقل المفاوضات والانتهاكات البسيطة أمر متوقع
08 :11
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عقب رصد صواريخ من لبنان
08 :02
قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف كفررمان وحبوش في منطقة النبطية كما طال منطقة الخريبة في خراج راشيا الفخار
08 :01
عون يكلّف مصرفيين التفاوض مع صندوق النقد! (الأخبار) تتمة
