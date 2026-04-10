توفي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، الدكتور كمال خرازي، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء هجوم أميركي- إسرائيلي استهدف منزله في وقت سابق.