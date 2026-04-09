ترامب: "إطلاق نار أقوى" إذا لم يُنفذ الاتفاق
09 April 2026
9 secs ago
source: Skynews
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن جميع السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأميركيين، إلى جانب الذخائر والأسلحة وكل ما هو مناسب وضروري، سيبقون متمركزين في إيران ومحيطها، وذلك إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي".
وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشال"، أنه في حال عدم الالتزام، وهو أمر اعتبره "مستبعداً للغاية"، فإن "إطلاق النار سيبدأ مجدداً، بشكل أكبر وأفضل وأقوى مما شهده أي طرف من قبل".
وأكد ترامب أن الاتفاق ينص منذ وقت طويل، رغم ما وصفه بـ"الدعاية المضللة"، على عدم امتلاك أسلحة نووية، وعلى أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً.
وأشار إلى أن الجيش الأميركي "يعزز جاهزيته حالياً"، مضيفاً أنه "يتطلع فعلياً إلى مهمته المقبلة".
وختم بالقول: "أميركا عادت".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، أن حدّة خطاب ترامب كانت عاملا حاسما في التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وأوضحت ليفيت أن المقترح الإيراني الأولي "كان غير مقبول وتم التخلي عنه"، مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية دفعت طهران إلى تقديم تنازلات، من بينها "الموافقة على فتح مضيق هرمز".
وأضافت أن "ترامب يؤكد أن العملية في إيران حققت أهدافها"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة "حققت أهدافها الرئيسية وسحقت قدرة إيران على صناعة الأسلحة"، كما شددت على أن طهران "لم تعد قادرة على دعم حلفائها كما في السابق".
واعتبرت ليفيت أن وقف إطلاق النار "يعد نصرا للولايات المتحدة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الخطوط الحمراء لترامب بشأن إيران لم تتغير".
Just in
09 :32
وزير الخارجية الفرنسي: يجب أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار لبنان
09 :27
الجيش الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة أهداف في لبنان لتعزيز خط الدفاع الأمامي والقتال مستمر جوًا وبرًا
09 :15
تقرير يكشف: تفاهم إسرائيلي أميركي بشأن لبنان..! تتمة
09 :11
الجيش الإسرائيلي: قوات لواء المظليين حققت سيطرة عملياتية في جنوب لبنان وتواصل استهداف بنى تحتية لـ"حزب الله"
09 :03
الوكالة الوطنية: 7 شهداء وعدد من الجرحى في العدوان على العباسية في حصيلة غير نهائية
08 :32
الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة صباح اليوم على منزل من طبقتين عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير ودمّره بالكامل
مسؤول أميركي: دمرنا أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ بإيران
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت
"مهر": تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان
رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: النار وحدها التي ستؤدبكم
سيول تقول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً بالستياً آخر باتجاه البحر الشرقي
عواصف تحصد 188 قتيلاً في باكستان وأفغانستان
لغز بطاقة يحملها كل طيار أميركي.. وتشكل حبل نجاته
ساركوزي: أدين لفرنسا بالحقيقة... وأنا بريء من قضية التمويل الليبي
فانس: اتّفاق وقف النار "هشّ"!
بعد أسابيع من التصعيد.. كيف وُلدت الهدنة بين واشنطن وطهران؟
تحديد موعد إفادة بيل غيتس أمام الكونغرس حول علاقاته بإبستين
تفاصيل تكشف كواليس "الساعات الأخيرة" لهدنة أميركا وإيران!
إيران و"الخسائر المدفونة".. ماذا فعلت بها الحرب؟
ترامب: ما يجري قد يمهد لـ"عصر ذهبي في الشرق الأوسط"
نتنياهو: ندعم قرار ترامب بتعليق الغارات على إيران
ترامب يصف اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بـ"الانتصار الشامل"
البيت الأبيض: ترامب نجح في إعادة فتح مضيق هرمز
مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها... من بينها وقف الحرب على جميع الجبهات
ارتفاع أسعار النفط الأميركي بعد التقارير عن استهداف جزيرة خارك الإيرانية
مقتل سائق قطار فرنسي فائق السرعة تصادم مع شاحنة عسكرية
بيانات أمريكية وإسرائيلية تكشف حصيلة القتلى والجرحى منذ اندلاع الحرب
09 April 2026
بعد إغلاقه 40 يوما.. إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين.. و”جماعات الهيكل” تمدد اقتحاماتها
09 April 2026
لويس إنريكي: صفة "المرشح" بلا قيمة قبل مواجهة ليفربول
09 April 2026
لماذا تشتري الصين الذهب في أسوأ شهوره منذ 2008؟
09 April 2026
تقرير يكشف: تفاهم إسرائيلي أميركي بشأن لبنان..!
09 April 2026
كيف يعزز إدمان الإنترنت اضطراب بنية النوم لدينا
09 April 2026
حتّى لو انتهت اليوم: حرب الخليج ستغيّر اقتصاد العالم
09 April 2026
عودة على إيقاع القلق: لبنانيون بين وهْم التهدئة وواقع الميدان (الشرق الأوسط)
09 April 2026
المشهد اللبناني يتقدّم في اتجاه مشهد غزة
09 April 2026
مسؤول أميركي: دمرنا أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ بإيران
