نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت
09 April 2026
31 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإسرائيليين الأربعاء إن إسرائيل مستعدة لاستئناف الأعمال العدائية ضد إيران "في أي وقت" لتحقيق مجموعة أهدافها الكاملة.
وأفاد نتنياهو في خطاب بالفيديو صدر بعد الإعلان عن إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إنه في الأسابيع الستة الماضية من العمليات العسكرية، حققت إسرائيل "إنجازات هائلة، إنجازات بدت حتى وقت قريب خيالية تماما".
وتابع نتنياهو قائلا إن "إيران أصبحت أضعف من أي وقت مضى وإسرائيل أصبحت أقوى من أي وقت مضى".
وفي الوقت نفسه، قال إن إسرائيل "لا تزال لديها أهداف يتعين عليها إكمالها"، سواء من خلال التوصل إلى اتفاق أو استئناف القتال، مؤكدا أن إصبع إسرائيل "على الزناد".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليه بالتشاور مع إسرائيل.
وشدد نتنياهو على أنه تم تدمير قدرة إيران على إنتاج صواريخ جديدة، مضيفا أن مخزوناتها المتبقية بدأت تنفد أيضا، في حين تعرض برنامج طهران النووي لأضرار بالغة.
Just in
06 :28
الأمين العام للأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على لبنان تشكل خطرا جسيما على هدنة الولايات المتحدة وإيران
06 :22
ترامب: حلف شمال الأطلسي لم يكن موجوداً عندما احتجنا إليه ولن يكون موجوداً إذا احتجنا إليه مرّةً أخرى
06 :15
سي إن إن عن بيانات ملاحية: مئات السفن لا تزال عالقة في منطقة مضيق هرمز بينها 426 ناقلة نفط و53 ناقلة غاز
06 :12
"الهدنة الهشة" لا يبدو أنها ستستمر طويلا (الديار) تتمة
06 :01
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري في لواء جولاني خلال معارك بجنوب لبنان
05 :53
عناوين الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026 تتمة
