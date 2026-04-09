سكاي نيوز عربية: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإسرائيليين الأربعاء إن إسرائيل مستعدة لاستئناف الأعمال العدائية ضد إيران "في أي وقت" لتحقيق مجموعة أهدافها الكاملة.



وأفاد نتنياهو في خطاب بالفيديو صدر بعد الإعلان عن إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إنه في الأسابيع الستة الماضية من العمليات العسكرية، حققت إسرائيل "إنجازات هائلة، إنجازات بدت حتى وقت قريب خيالية تماما".



وتابع نتنياهو قائلا إن "إيران أصبحت أضعف من أي وقت مضى وإسرائيل أصبحت أقوى من أي وقت مضى".



وفي الوقت نفسه، قال إن إسرائيل "لا تزال لديها أهداف يتعين عليها إكمالها"، سواء من خلال التوصل إلى اتفاق أو استئناف القتال، مؤكدا أن إصبع إسرائيل "على الزناد".



وأشار رئيس الوزراء إلى أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليه بالتشاور مع إسرائيل.



وشدد نتنياهو على أنه تم تدمير قدرة إيران على إنتاج صواريخ جديدة، مضيفا أن مخزوناتها المتبقية بدأت تنفد أيضا، في حين تعرض برنامج طهران النووي لأضرار بالغة.