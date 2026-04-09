"مهر": تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان
-
09 April 2026
-
43 secs ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
روسيا اليوم: أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، مساء الأربعاء، بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدن أصفهان وكرمان وبرند ورباط كريم.
وذكرت الوكالة الإيرانية أن دوي انفجار سمع في أصفهان على بعد 340 كم جنوب العاصمة طهران.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم مساء الأربعاء استهداف مواقع حول طهران.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن حدوث عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وذكر المكتب الإعلامي بديوان الرئاسة الإيرانية أن الرئيس أدان العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار بما في ذلك الهجوم على جزيرتي لافان وسيري الإيرانيتين صباح الأربعاء، قائلا "إن إيران سترد بحزم على أي هجوم".
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي ناقش هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير "انتهاكات إسرائيل لهدنة وقف إطلاق النار" في إيران ولبنان.
-
Just in
-
04 :54
غارة جوية إسرائيلية إستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قليل
-
04 :52
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :46
لبنان: "الحزب": دفاعًا عن لبنان وشعبه وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ استهدفنا مستوطنة المنارة بصليّة صاروخيّة
-
04 :41
السفير الباكستاني في الولايات المتحدة: لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوسط فيه بين الولايات المتحدة وإيران
-
04 :29
رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: النار وحدها التي ستؤدبكم (الميادين) تتمة
-
04 :18
الجيش الإسرائيلي: سنواصل قتال حزب الله في لبنان (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
-
09 April 2026