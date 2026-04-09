روسيا اليوم: أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، مساء الأربعاء، بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدن أصفهان وكرمان وبرند ورباط كريم.



وذكرت الوكالة الإيرانية أن دوي انفجار سمع في أصفهان على بعد 340 كم جنوب العاصمة طهران.



وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم مساء الأربعاء استهداف مواقع حول طهران.



وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن حدوث عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.



وذكر المكتب الإعلامي بديوان الرئاسة الإيرانية أن الرئيس أدان العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار بما في ذلك الهجوم على جزيرتي لافان وسيري الإيرانيتين صباح الأربعاء، قائلا "إن إيران سترد بحزم على أي هجوم".



ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي ناقش هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير "انتهاكات إسرائيل لهدنة وقف إطلاق النار" في إيران ولبنان.





