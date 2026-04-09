الميادين: رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يؤكد أن الاحتلال لا يفهم معنى وقف إطلاق النار، متوعداً بردّ حازم من طهران على الخروقات المستمرة للهدنة.



صرّح رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بردّ حازم على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، مخاطباً الكيان: "مرّة أخرى أثبتم أنكم لا تعرفون معنى وقف إطلاق النار".



وأضاف عزيزي في تصريحه: "النار وحدها هي التي ستؤدبكم.. فانتظروها".





وتأتي تصريحات عزيزي في إشارة واضحة إلى استعداد طهران للرد على خروقات الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.





ومساء أمس الأربعاء، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، أنّ شروط وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة واضحة وصريحة، مشدّداً على أنّ واشنطن أمام خيارين: إمّا الالتزام بوقف إطلاق النار أو الاستمرار في الحرب عبر "إسرائيل"، ولا يمكن الجمع بين المسارين.



وكان قد أوضح مصدر أمني سياسي إيراني للميادين، أنّ طهران لا تثق بالطرف الأميركي ولم تكن تثق به سابقاً، ولفت إلى أنّه "في الرؤية الإيرانية، طرح إنهاء الحرب في جميع ساحات جبهة المقاومة، وقد أيّد الطرف الأميركي والدولة الوسيطة ذلك"، مشدداً على أنّه "لن نبقى صامتين أمام أيّ هجوم على لبنان أو اعتداء على إيران، وستتمّ معاقبة المعتدي بقوّة ووضوح".