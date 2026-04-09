رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: النار وحدها التي ستؤدبكم
09 April 2026
15 secs ago
source: الميادين
الميادين: رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يؤكد أن الاحتلال لا يفهم معنى وقف إطلاق النار، متوعداً بردّ حازم من طهران على الخروقات المستمرة للهدنة.
صرّح رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بردّ حازم على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، مخاطباً الكيان: "مرّة أخرى أثبتم أنكم لا تعرفون معنى وقف إطلاق النار".
وأضاف عزيزي في تصريحه: "النار وحدها هي التي ستؤدبكم.. فانتظروها".
وتأتي تصريحات عزيزي في إشارة واضحة إلى استعداد طهران للرد على خروقات الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
ومساء أمس الأربعاء، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، أنّ شروط وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة واضحة وصريحة، مشدّداً على أنّ واشنطن أمام خيارين: إمّا الالتزام بوقف إطلاق النار أو الاستمرار في الحرب عبر "إسرائيل"، ولا يمكن الجمع بين المسارين.
وكان قد أوضح مصدر أمني سياسي إيراني للميادين، أنّ طهران لا تثق بالطرف الأميركي ولم تكن تثق به سابقاً، ولفت إلى أنّه "في الرؤية الإيرانية، طرح إنهاء الحرب في جميع ساحات جبهة المقاومة، وقد أيّد الطرف الأميركي والدولة الوسيطة ذلك"، مشدداً على أنّه "لن نبقى صامتين أمام أيّ هجوم على لبنان أو اعتداء على إيران، وستتمّ معاقبة المعتدي بقوّة ووضوح".
Just in
04 :54
غارة جوية إسرائيلية إستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قليل
04 :52
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :46
لبنان: "الحزب": دفاعًا عن لبنان وشعبه وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ استهدفنا مستوطنة المنارة بصليّة صاروخيّة
04 :41
السفير الباكستاني في الولايات المتحدة: لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوسط فيه بين الولايات المتحدة وإيران
04 :38
"مهر": تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان (روسيا اليوم) تتمة
04 :18
الجيش الإسرائيلي: سنواصل قتال حزب الله في لبنان (سكاي نيوز عربية) تتمة
