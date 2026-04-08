رحّب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس اليوم بما اعتبره "هدنة هشة" مع إيران، داعيا طهران إلى التفاوض "بحسن نيّة" للتوصّل إلى اتفاق طويل الأمد، ومحذرا من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ليس شخصًا يمكن العبث معه".



وقال فانس خلال زيارته بودابست: "إذا كان الإيرانيون مستعدين للعمل معنا بحسن نيّة، فأعتقد أننا نستطيع التوصّل إلى اتفاق".



وأضاف أنه إذا لم يأتِ الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات، "فسوف يتبين لهم أن رئيس الولايات المتحدة ليس شخصا يمكن العبث معه. إنه غير صبور. إنه يتطلّع لإحراز تقدم".