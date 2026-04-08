فانس: اتّفاق وقف النار "هشّ"!
08 April 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
رحّب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس اليوم بما اعتبره "هدنة هشة" مع إيران، داعيا طهران إلى التفاوض "بحسن نيّة" للتوصّل إلى اتفاق طويل الأمد، ومحذرا من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ليس شخصًا يمكن العبث معه".
وقال فانس خلال زيارته بودابست: "إذا كان الإيرانيون مستعدين للعمل معنا بحسن نيّة، فأعتقد أننا نستطيع التوصّل إلى اتفاق".
وأضاف أنه إذا لم يأتِ الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات، "فسوف يتبين لهم أن رئيس الولايات المتحدة ليس شخصا يمكن العبث معه. إنه غير صبور. إنه يتطلّع لإحراز تقدم".
Just in
15 :14
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي! تتمة
15 :14
وزارة الصحة: ندعو المواطنين بشكل عاجل وضروري إلى فتح المجال أمام سيارات الإسعاف بعد زحمة السير الناتجة عن موجة الغارات غير المسبوقة
15 :11
رئيس الأركان الإسرائيليّ: سنواصل شنّ الضربات في لبنان من دون توقُّف
15 :11
استشهاد الشيخ صادق النابلسي! تتمة
15 :09
الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق البقاع
15 :07
وزارة الصحة تطلب من اللبنانيين تسهيل عمليات فتح الطرقات أمام الفرق الإسعافية
بعد أسابيع من التصعيد.. كيف وُلدت الهدنة بين واشنطن وطهران؟
-
تحديد موعد إفادة بيل غيتس أمام الكونغرس حول علاقاته بإبستين
-
تفاصيل تكشف كواليس "الساعات الأخيرة" لهدنة أميركا وإيران!
-
إيران و"الخسائر المدفونة".. ماذا فعلت بها الحرب؟
-
ترامب: ما يجري قد يمهد لـ"عصر ذهبي في الشرق الأوسط"
-
نتنياهو: ندعم قرار ترامب بتعليق الغارات على إيران
-
ترامب يصف اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بـ"الانتصار الشامل"
-
البيت الأبيض: ترامب نجح في إعادة فتح مضيق هرمز
-
مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها... من بينها وقف الحرب على جميع الجبهات
-
ارتفاع أسعار النفط الأميركي بعد التقارير عن استهداف جزيرة خارك الإيرانية
-
مقتل سائق قطار فرنسي فائق السرعة تصادم مع شاحنة عسكرية
-
هدوء أم جحيم.. ما هي سيناريوهات ما بعد انتهاء مهلة ترامب؟!
-
المحكمة الأميركية العليا تمهّد لنقض إدانة ستيف بانون في قضية اقتحام مقر الكونغرس
-
ترمب يشتم الإيرانيين خلال رده على سؤال حول استهداف البنية التحتية
-
تحرك في الكونغرس لعزل وزير الحرب ومطالبة بتفعيل "التعديل 25" ضد ترمب
-
كوريا الشمالية: رئيس كوريا الجنوبية "حكيم" لتأسفه عن توغل مسيرات
-
عضوان في الكونغرس الأميركي يزوران كوبا ويدينان «التدمير الاقتصادي»
-
إسرائيل تحذر ركاب القطارات في إيران حتى مساء الثلاثاء
-
مذكرة استخباراتية تكشف وضع مجتبى خامنئي: "في حالة طبية خطيرة"؟!
-
واشنطن ترسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي!
-
-
-
08 April 2026
-
استشهاد الشيخ صادق النابلسي!
-
-
-
08 April 2026
-
بيروت تحت الصدمة وسيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر نتنشر في شوراعها!
-
-
-
08 April 2026
-
بالفيديو: استهداف إسرائيلي قرب منزل الرئيس بري!
-
-
-
08 April 2026
-
خلال 10 دقائق… الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع للحزب في لبنان
-
-
-
08 April 2026
-
بالفيديو: مشاهد إضافيّة من مكان الغارات العنيفة على بيروت
-
-
-
08 April 2026
-
بالفيديو: مشاهد من مكان الغارة على بربور... وأنباء عن مجزرة!
-
-
-
08 April 2026
-
الخارجية المصرية: الوضع في لبنان لا يزال حرجًا
-
-
-
08 April 2026
-
بلدية النبطية: نرجو من المواطنين عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف
-
-
-
08 April 2026
-
الحزب: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار
-
-
-
08 April 2026