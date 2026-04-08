بعد أسابيع من التصعيد.. كيف وُلدت الهدنة بين واشنطن وطهران؟
08 April 2026
37 secs ago
source: tayyar.org
دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة تهدئة مؤقتة، بعد أسابيع من التصعيد العسكري غير المسبوق الذي وضع المنطقة على حافة مواجهة واسعة، في مسار عكس توازنات دقيقة فرضتها الوقائع الميدانية والضغوط الاقتصادية.
وبدأت الأزمة في أواخر فبراير، مع إطلاق أميركا وإسرائيل حملة عسكرية استهدفت مواقع حساسة داخل إيران، شملت منشآت مرتبطة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، إضافة إلى بنى تحتية عسكرية، في محاولة لإضعاف القدرات الاستراتيجية لطهران وتقليص هامش تحركها الإقليمي.
في المقابل، لم تكتفِ إيران بالرد التقليدي، بل سعت إلى توسيع نطاق المواجهة جغرافياً، عبر خطوات وتصرفات تجاوزت مسرح الاشتباك المباشر، إذ طالت تداعيات التصعيد محيطها الإقليمي، بما في ذلك تهديد واستهداف مصالح في دول الخليج، في تصعيد تجاوزت فيه إيران منطق المواجهة الثنائية.
وفي هذا السياق، استخدمت طهران أدوات ضغط، كان أبرزها مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إلى جانب اتخاذ إجراءات ميدانية أثّرت على حركة الملاحة ورفعت منسوب التوتر في الخليج.
ومع تصاعد هذه الخطوات، دخلت الأسواق العالمية على خط الأزمة، إذ إن أي اضطراب في المضيق الاستراتيجي كان كفيلاً بإحداث صدمة اقتصادية واسعة، ما دفع قوى دولية إلى تكثيف جهودها لاحتواء التصعيد ومنع تحوّله إلى حرب مفتوحة.
وفي هذا الإطار، برز مضيق هرمز كعامل حاسم في رسم مسار الأزمة، حيث تحوّل من مجرد ممر مائي إلى ورقة ضغط استراتيجية استخدمتها طهران في مواجهة الضغوط العسكرية، قبل أن يتحول لاحقاً إلى عنصر مُقيِّد ضمن معادلة التهدئة.
وأمام هذا الواقع، تشكّلت ملامح تفاهم غير معلن، يقوم على تهدئة متبادلة، يتصدرها شرط أساسي يتمثل في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة، باعتباره خطاً أحمر دولياً لا يمكن تجاوزه دون تداعيات واسعة.
ويقابل هذا الالتزام تعليق الضربات العسكرية لفترة محدودة، بما يفتح نافذة لخفض التصعيد ومنح الأطراف فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها.
ويعكس هذا المسار تحوّلاً واضحاً في الموقف الإيراني، من توسيع رقعة التصعيد وتهديد محيطه الإقليمي، إلى القبول بضوابط تهدئة تفرضها موازين القوى والضغوط الدولية، في خطوة تعكس تأثير الوقائع الميدانية على القرار السياسي.
في المقابل، يعكس القرار الأميركي بتجميد العمليات العسكرية إدراكاً متزايداً لحساسية المرحلة، خصوصاً في ظل الترابط بين أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، وما يمكن أن يترتب على أي تصعيد إضافي من تداعيات عالمية.
ولا تزال ملفات أساسية عالقة، في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، والدور الإقليمي لطهران، ومستقبل التوازنات الأمنية في المنطقة، وهي قضايا مرشحة لإعادة إنتاج التوتر في أي لحظة.
وفي المحصلة، تبدو الهدنة الحالية أقرب إلى استراحة مؤقتة فرضتها موازين القوى، أكثر من كونها تسوية نهائية، في مشهد يعكس انتقال الأزمة من ذروة التصعيد إلى إدارة حذرة للتوتر.
Just in
13 :44
الخارجية المصرية: الوضع في لبنان لا يزال حرجًا تتمة
13 :41
استهداف بيك آب على طريق عام حاصبيا مرج الزهور
13 :35
بلدية النبطية: نرجو من المواطنين عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف تتمة
13 :33
التلفزيون الإيراني: هجمات استهدفت الإمارات والكويت بالصواريخ والمسيرات بعد استهداف منشآت نفطية في جزيرة لاوان
13 :32
الحزب: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار تتمة
13 :25
المفوضية الأوروبية: يجب الحفاظ على فرصة الوساطة والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لأن الأسباب الأساسية للصراع لم تحل
