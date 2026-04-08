ترامب: ما يجري قد يمهد لـ"عصر ذهبي في الشرق الأوسط"
08 April 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران "تريد أن يتحقق السلام" بعد فترة من التصعيد، معتبراً أن "الجميع سئم من الوضع الحالي".
وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة ستساعد في التعامل مع "ازدحام الملاحة" في مضيق هرمز، في إشارة إلى تحركات لضمان انسيابية المرور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد "إجراءات إيجابية كثيرة"، متوقعاً تحقيق مكاسب اقتصادية، ومؤكداً أن إيران يمكن أن تبدأ "عملية إعادة الإعمار".
كما لفت إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على تأمين الإمدادات ومراقبة الأوضاع "للتأكد من أن كل شيء يسير بشكل جيد".
وختم ترامب بالقول إن ما يجري قد يمهد لـ"عصر ذهبي في الشرق الأوسط".
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان صور وخصوصًا في شبريحا لإخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني
الخارجية الروسية تعليقًا على وقف إطلاق النار في إيران: نهج الهجوم العدواني غير المبرر مني بالهزيمة
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صريفا
الحكومة الألمانية: ندعم الجهود الدبلوماسية بشأن إيران ونحن على اتصال وثيق بواشنطن وشركاء آخرين
شركات شحن لـ "CNN": مالكو السفن ينتظرون ضمانات موثوقة للتحرك عبر مضيق هرمز
جَولة للرّاعي والسفير البابوي إلى جَنوبِ لُبنان.. تتمة
Other stories
نتنياهو: ندعم قرار ترامب بتعليق الغارات على إيران
ترامب يصف اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بـ"الانتصار الشامل"
البيت الأبيض: ترامب نجح في إعادة فتح مضيق هرمز
مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها... من بينها وقف الحرب على جميع الجبهات
ارتفاع أسعار النفط الأميركي بعد التقارير عن استهداف جزيرة خارك الإيرانية
مقتل سائق قطار فرنسي فائق السرعة تصادم مع شاحنة عسكرية
هدوء أم جحيم.. ما هي سيناريوهات ما بعد انتهاء مهلة ترامب؟!
المحكمة الأميركية العليا تمهّد لنقض إدانة ستيف بانون في قضية اقتحام مقر الكونغرس
ترمب يشتم الإيرانيين خلال رده على سؤال حول استهداف البنية التحتية
تحرك في الكونغرس لعزل وزير الحرب ومطالبة بتفعيل "التعديل 25" ضد ترمب
كوريا الشمالية: رئيس كوريا الجنوبية "حكيم" لتأسفه عن توغل مسيرات
عضوان في الكونغرس الأميركي يزوران كوبا ويدينان «التدمير الاقتصادي»
إسرائيل تحذر ركاب القطارات في إيران حتى مساء الثلاثاء
مذكرة استخباراتية تكشف وضع مجتبى خامنئي: "في حالة طبية خطيرة"؟!
واشنطن ترسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط
مصدر إيراني للميادين: سببان يدفعان ترامب للتفاوض هما مضيق باب المندب وعملية أصفهان
تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية مهلة ترامب لإيران
ترامب يهدد بسجن صحفي بسبب "خبر مسرب" بشأن إسقاط المقاتلة
إسرائيل تتهم 4 من جنودها بالتجسس لصالح إيران
الخارجية الروسية: شبح كارثة أشد تدميرا من تشيرنوبل تخيم على الخليج
Just in
09 :06
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان صور وخصوصًا في شبريحا لإخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني
08 :59
الخارجية الروسية تعليقًا على وقف إطلاق النار في إيران: نهج الهجوم العدواني غير المبرر مني بالهزيمة
08 :57
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صريفا
08 :52
الحكومة الألمانية: ندعم الجهود الدبلوماسية بشأن إيران ونحن على اتصال وثيق بواشنطن وشركاء آخرين
08 :51
شركات شحن لـ "CNN": مالكو السفن ينتظرون ضمانات موثوقة للتحرك عبر مضيق هرمز
08 :48
جَولة للرّاعي والسفير البابوي إلى جَنوبِ لُبنان.. تتمة
جَولة للرّاعي والسفير البابوي إلى جَنوبِ لُبنان..
08 April 2026
إيران و"الخسائر المدفونة".. ماذا فعلت بها الحرب؟
08 April 2026
فرنجية لـ«الجمهورية»: الحزب فاجأنا وحذارِ الفتنة
08 April 2026
اهتمام بالملف اللبناني داخل الإدارة الأميركية
08 April 2026
الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد وقف حرب إيران
08 April 2026
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض!"
08 April 2026
نتنياهو: ندعم قرار ترامب بتعليق الغارات على إيران
08 April 2026
لبنان: 8 شهداء و22 جريحاً بعدوان إسرائيلي على صيدا
08 April 2026
مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان
08 April 2026
ترامب يصف اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بـ"الانتصار الشامل"
08 April 2026