قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران "تريد أن يتحقق السلام" بعد فترة من التصعيد، معتبراً أن "الجميع سئم من الوضع الحالي".



وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة ستساعد في التعامل مع "ازدحام الملاحة" في مضيق هرمز، في إشارة إلى تحركات لضمان انسيابية المرور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.



وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد "إجراءات إيجابية كثيرة"، متوقعاً تحقيق مكاسب اقتصادية، ومؤكداً أن إيران يمكن أن تبدأ "عملية إعادة الإعمار".



كما لفت إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على تأمين الإمدادات ومراقبة الأوضاع "للتأكد من أن كل شيء يسير بشكل جيد".



وختم ترامب بالقول إن ما يجري قد يمهد لـ"عصر ذهبي في الشرق الأوسط".

