نتنياهو: ندعم قرار ترامب بتعليق الغارات على إيران
08 April 2026
08 April 2026
source: سكاي نيوز عربية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "إسرائيل تدعم قرار ترامب بتعليق الغارات ضد إيران لمدة أسبوعين".
وأضاف نتنياهو أن: " إسرائيل تدعم جهود الولايات المتحدة لضمان أن إيران لن تشكل أي تهديد بعد الآن للولايات المتحدة، لإسرائيل، لجيران إيران، وللعالم من خلال الأسلحة النووية، الصواريخ الباليستية، والإرهاب".
وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن "الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل أنها ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف في المفاوضات القادمة".
وأشار نتنياهو إلى أن "وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان".
وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران.
ووفق المسؤول، فإن إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية ضد إيران ريثما تستمر المفاوضات معها.
Just in
07 :29
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض" تتمة
07 :24
مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة قانا
07 :22
ترامب:
- إيران تستطيع البدء بعملية إعادة الإعمار
- لدينا اتفاقية من 15 بندا وتم التوافق على معظمها، سنرى ما سيحدث وما إذا كان سيتم إنجازها
07 :15
ترامب في تغريدة:
- انه يوم عظيم للسلام في العالم
- سنساهم في تنظيم الامور في مضيق هرمز.الكثير من الاعمال الايجابية و الكثير من الاموال في الانتظار
- قد يصبح هذا العصر الذهبي للشرق الاوسط
07 :02
رئيس وزراء ماليزيا: مقترح طهران المؤلف من 10 نقاط يبشر باستعادة السلام والاستقرار ويجب ترجمته لاتفاق شامل
06 :52
4 ضحايا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في القليلة في الجنوب (الجمهورية)
