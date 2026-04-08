قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الأربعاء، إن دونالد ترامب نجح في إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي عن وقف لإطلاق النار مع إيران لأسبوعين.



وأضافت ليفيت أن عملية "الغضب الملحمي" حققت أهدافها العسكرية خلال 38 يوما.



وأشارت إلى أن "نجاح الجيش الأميركي في إيران عزز موقف واشنطن في مفاوضات صعبة انتهت بحل دبلوماسي".



وتابعت: "لا تستهينوا أبدا بقدرة الرئيس ترامب على تعزيز مصالح أميركا بنجاح وإحلال السلام".

