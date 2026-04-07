سجّل العقد الرئيسي للنفط الأميركي ارتفاعا اليوم، بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ضربات أميركية ‑ إسرائيلية طالت جزيرة خارك التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار بنسبة 2,1 في المئة إلى 114,71 دولارا للبرميل. وأما خام برنت بحر الشمال تسليم حزيران، وهو المعيار العالمي، فارتفع بنسبة 0,4% إلى 110,22 دولارا للبرميل.