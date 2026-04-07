إسرائيل تحذر ركاب القطارات في إيران حتى مساء الثلاثاء
07 April 2026
16 secs ago
source: Skynews
يبدو أن إسرائيل تتجه حاليا إلى ضرب وسائل المواصلات في إيران، وتحديدا السكك الحديدية والقطارات.
فقد حذر الجيش الإسرائيلي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، الإيرانيين من التواجد في القطارات أو بالقرب منها، أو استخدامها حتى مساء الثلاثاء.
وذكر الجيش في حسابه على منصة إكس الذي يستخدم اللغة الفارسية "من أجل سلامتكم، نرجو منكم الامتناع عن استخدام القطارات والتنقل بها عبر إيران من الآن وحتى الساعة 21:00 بتوقيت إيران".
وأضاف "وجودكم في القطارات وبالقرب من خطوط السكك الحديدية يعرض حياتكم للخطر".
يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم الثلاثاء بوقوع انفجارات في مدن شيراز وكرج وشهريار ويزد، فيما وقعت انفجارات في وقت سابق في مدن عدة في بمحافظة طهران، منها شهريان وإسلام شهر ووافان وبارديس وحسن آباد ورودهين، التي انقطعت عنها الكهرباء.
كما رصدت انفجارات في رصيف تابع للحرس الثوري بميناء جاسك على خليج عمان بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، وفي منطقة جوهاردشت بمدينة كرج، ومدينتي قزوين وجهرم بمحافظة فارس.
وأكدت وسائل إعلام إيرانية أيضا سماع انفجارات متتالية في دماوند بمحافظة مازندران.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الغارات على طهران أدت إلى تدمير كنيس يهودي بالكامل.
ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى موجة غارات جوية على إيران، بهدف "إلحاق أضرار بالبنية التحتية للنظام الإيراني، في طهران ومناطق أخرى".
Just in
10 :08
"الجزيرة": تفعيل كثيف للدفاعات الجوية غربي طهران
10 :07
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعاً للبتروكيماويات في مدينة شيراز الإيرانية أمس
10 :02
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ من لبنان
09 :58
مدير وكالة الطاقة الدولية: 75 منشأة طاقة في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار جراء الحرب
09 :51
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط شظايا صاروخية في 10 مواقع على الأقل وسط إسرائيل عقب القصف الإيراني
09 :46
الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا مثلث وادي الحجير، وقصف مدفعي يستهدف بلدة تولين وعيترون وميس الجبل لجهة وادي السلوقي.
Other stories
-
-
-
مذكرة استخباراتية تكشف وضع مجتبى خامنئي: "في حالة طبية خطيرة"؟!
-
واشنطن ترسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط
-
مصدر إيراني للميادين: سببان يدفعان ترامب للتفاوض هما مضيق باب المندب وعملية أصفهان
-
تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية مهلة ترامب لإيران
-
ترامب يهدد بسجن صحفي بسبب "خبر مسرب" بشأن إسقاط المقاتلة
-
إسرائيل تتهم 4 من جنودها بالتجسس لصالح إيران
-
الخارجية الروسية: شبح كارثة أشد تدميرا من تشيرنوبل تخيم على الخليج
-
من قصد ترامب ب " الحيوانات" ؟!
-
مضيق هرمز.. فتيل الحرب الذي يشعل أوروبا ويقلق العالم
-
"لن تروا له مثيلا!!!".. ترامب ينشر هذا التاريخ: الساعة 8:00 مساء الثلاثاء..!
-
ترامب ينشر تذكيراً بالموعد النهائي لتدمير محطات الطاقة في إيران
-
بعد وعيد ترامب.. تفاصيل "الفرصة الأخيرة" لوقف حرب إيران
-
قتيلان ومفقودان تحت الأنقاض في حيفا بعد هجوم إيراني
-
قصف جامعة في طهران... وغارات تطال مدنا إيرانية عدة
-
ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران
-
ماذا كشف ترامب عن الطيار الأميركي الثاني الذي أُنقِذ؟
-
"ستعيشون في الجحيم - شاهدوا فقط"... ترامب يهدّد إيران: افتحوا المضيق اللعين!
-
"إله رمال طبس لا يزال موجودا".. ماذا قصد الحرس الثوري بهذه الرسالة لترامب؟
-
"أكسيوس" : هكذا تم إنقاذ الطيار الأميركي في إيران !
-
أبوظبي: التعامل مع حرائق في مصنع "بروج" للبتروكيماويات
-
انخفاض أسعار البنزين والغاز وارتفاع سعر المازوت
-
-
-
07 April 2026
-
مذكرة استخباراتية تكشف وضع مجتبى خامنئي: "في حالة طبية خطيرة"؟!
-
-
-
07 April 2026
-
بالأرقام: كم سيصمد استقرار سعر الصرف خلال الحرب؟
-
-
-
07 April 2026
-
إسرائيل تخطط لإعادة إنتاج الشريط الحدودي في جنوب لبنان
-
-
-
07 April 2026
-
لبنان الرسمي آخر من يعلم والحزب تبلغ بوجود أجواء تفاوض جدية
-
-
-
07 April 2026
-
لبنان عاجز عن مواجهة أزمة النزوح المتفاقمة
-
-
-
07 April 2026
-
هوية المستهدف في عين سعادة.. هل أصبحت معروفة؟
-
-
-
07 April 2026
-
واشنطن ترسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط
-
-
-
07 April 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026
-
-
-
07 April 2026
-
مصدر إيراني للميادين: سببان يدفعان ترامب للتفاوض هما مضيق باب المندب وعملية أصفهان
-
-
-
07 April 2026