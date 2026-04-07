كشف مصدر إيراني أمني سياسي رفيع للميادين، عن سببين يدفعان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض مع إيران في الظروف الراهنة، وهما مضيق باب المندب وعملية أصفهان.



وأشار المصدر إلى أن إدارة ترامب تأخذ التهديدات بإغلاق باب المندب بجدية بالغة، خصوصاً بعد رصدها تحركات عملانية بهذا السياق.



وأضاف المصدر أن ترامب ومن معه، رغم مبالغاتهم الاستعراضية، يدركون حجم انتكاستهم الاستراتيجية في عملية أصفهان الفاشلة، ويعلمون حقيقة ما سميت بخطة "الخروج السهل" لقائد طائرة "أف 15"، خصوصاً أنهم لم يظهروا أي صورة للعملية.





كما أكّد المصدر أن ترامب يدرك أنه لا إمكانية للتقدم الفعال على الأرض، كما يعلم أنه لا إمكانية لمواجهة ناجحة مع إيران في البحر، وهو على دراية بأن أسعار الطاقة سترتفع كثيراً في الأيام المقبلة.



عملية أصفهان

ونجحت القوات المسلحة الإيرانية قبل أيام في تدمير عدد من الطائرات المعادية جنوب أصفهان، بينما زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي نفذ عمليات بحث وإنقاذ للطيار الثاني الذي كان على متن الطائرة المقاتلة التي سقطت هناك، مشيراً إلى أن "عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات".



وبعد الخيبة التي مُنيت بها الولايات المتحدة في عملية أصفهان قبل أيام، أعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تسليط الضوء على أبعاد العملية الأميركية، معتبراً أنها تثير جملة من التساؤلات حول أهدافها الحقيقية، ولا سيما في ظل مؤشرات على احتمال ارتباطها بمحاولة الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني المخصب.