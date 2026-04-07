مصدر إيراني للميادين: سببان يدفعان ترامب للتفاوض هما مضيق باب المندب وعملية أصفهان
07 April 2026
07 April 2026
source: الميادين
كشف مصدر إيراني أمني سياسي رفيع للميادين، عن سببين يدفعان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض مع إيران في الظروف الراهنة، وهما مضيق باب المندب وعملية أصفهان.
وأشار المصدر إلى أن إدارة ترامب تأخذ التهديدات بإغلاق باب المندب بجدية بالغة، خصوصاً بعد رصدها تحركات عملانية بهذا السياق.
وأضاف المصدر أن ترامب ومن معه، رغم مبالغاتهم الاستعراضية، يدركون حجم انتكاستهم الاستراتيجية في عملية أصفهان الفاشلة، ويعلمون حقيقة ما سميت بخطة "الخروج السهل" لقائد طائرة "أف 15"، خصوصاً أنهم لم يظهروا أي صورة للعملية.
كما أكّد المصدر أن ترامب يدرك أنه لا إمكانية للتقدم الفعال على الأرض، كما يعلم أنه لا إمكانية لمواجهة ناجحة مع إيران في البحر، وهو على دراية بأن أسعار الطاقة سترتفع كثيراً في الأيام المقبلة.
عملية أصفهان
ونجحت القوات المسلحة الإيرانية قبل أيام في تدمير عدد من الطائرات المعادية جنوب أصفهان، بينما زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي نفذ عمليات بحث وإنقاذ للطيار الثاني الذي كان على متن الطائرة المقاتلة التي سقطت هناك، مشيراً إلى أن "عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات".
وبعد الخيبة التي مُنيت بها الولايات المتحدة في عملية أصفهان قبل أيام، أعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تسليط الضوء على أبعاد العملية الأميركية، معتبراً أنها تثير جملة من التساؤلات حول أهدافها الحقيقية، ولا سيما في ظل مؤشرات على احتمال ارتباطها بمحاولة الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني المخصب.
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
واشنطن ترسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
قتيلان مدنيان في سقوط مسيّرة آتية من ايران على منزلهما في كردستان العراق (وطنية)
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب قد يؤجّل الهجوم على إيران إذا رأى بوادر للاتفاق
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026 تتمة
اكسيوس عن مسؤول أمريكي : الثلاثاء س 8:00 بتوقيت واشنطن موعد مفصلي وحساس وترامب وحده يعرف كيف ستتجه الامور بعد ذلك بحسب المآلات
