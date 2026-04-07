إسرائيل تتهم 4 من جنودها بالتجسس لصالح إيران
07 April 2026
35 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية:تحتجز إسرائيل منذ أسابيع 4 من جنودها، وتحقق معهم بتهمة التجسس لصالح إيران، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.واعتقل الجنود قبل أسابيع على خلفية اتهامهم بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية، وقالت الصحيفة يوم الإثنين، حيث سمح بنشر بعض المعلومات عن القضية، إنهم جنود في الخدمة الإلزامية.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات لا تزال جارية، مع إضفاء طابع السرية على معظم معطيات القضية بموجب أمر حظر نشر.
ويعتقد أن المشتبه بهم تصرفوا بناء على طلب من عملاء إيرانيين، لتصنيع متفجرات وإجراء تجارب على المواد التي أنتجوها.
وبحسب تفاصيل القضية، نفذ المتهمون هذه الأنشطة خلال الحرب الدائرة.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هذه القضية تمثل تصعيدا جديدا في أنشطة التجسس المرتبطة بإيران.
Just in
05 :29
وكالة مهر: دمار في كنيس يهودي إثر غارات استهدفت حيا وسط العاصمة الإيرانية طهران
05 :27
غارة اسرائيلية استهدفت خراج بلدة السريرة واخرى استهدفت بلدة القطراني
05 :21
ترامب يهدد بسجن صحفي بسبب "خبر مسرب" بشأن إسقاط المقاتلة (سكاي نيوز عربية) تتمة
05 :13
إعلام إسرائيلي يكشف: محاولة عبور تتحوّل إلى كمين ناري.. هذا ما فعله "الحزب" (الميادين) تتمة
05 :01
وول ستريت جورنال: المفاوضون متشائمون بشأن استجابة إيران لمطلب ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز
04 :54
وول ستريت جورنال عن مصادر: ترامب يريد إنهاء الحرب في إيران ويراعي رفض الأمريكيين لعمليات عسكرية طويلة
Just in
-
05 :29
وكالة مهر: دمار في كنيس يهودي إثر غارات استهدفت حيا وسط العاصمة الإيرانية طهران
-
05 :27
غارة اسرائيلية استهدفت خراج بلدة السريرة واخرى استهدفت بلدة القطراني
-
05 :21
ترامب يهدد بسجن صحفي بسبب "خبر مسرب" بشأن إسقاط المقاتلة (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :13
إعلام إسرائيلي يكشف: محاولة عبور تتحوّل إلى كمين ناري.. هذا ما فعله "الحزب" (الميادين) تتمة
-
05 :01
وول ستريت جورنال: المفاوضون متشائمون بشأن استجابة إيران لمطلب ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز
-
04 :54
وول ستريت جورنال عن مصادر: ترامب يريد إنهاء الحرب في إيران ويراعي رفض الأمريكيين لعمليات عسكرية طويلة
07 April 2026
07 April 2026
07 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026