"لن تروا له مثيلا!!!".. ترامب ينشر هذا التاريخ: الساعة 8:00 مساء الثلاثاء..!
06 April 2026
20 secs ago
source: Skynews
يبدو أن الرئيس الأميركي قد حدد موعد الضربة التي قال إنه سيوجهها لإيران، وذلك في رسالة قصيرة ومقتضبة نشرها على منصة "تروث سوشيال".
فقد كتب ترامب على منصته يقول "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء، بتوقيت الساحل الشرقي".
ورغم أنه لم يذكر أي شيء آخر، إلا أنه يبدو أن ترامب يشير إلى موعد الضربة التي أعلن أنه سيوجهها إلى إيران، والتي قال فيها إنه سيفتح أبواب الجحيم، وسيفجر ويدمر كل شيء في إيران.
وكان ترامب هدد "بجحيم" على طهران إذا لم تبرم اتفاقا وتعيد فتح مضيق هرمز بحلول الموعد النهائي الذي حدده يوم الثلاثاء.
وفي منشور يعج بالألفاظ النابية على منصته تروث سوشال، هدد ترامب يوم الأحد بشن مزيد من الضربات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة والنقل، وهو ما يقول منتقدوه إنه سيشكل جريمة حرب.
وقال "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، وكل ذلك في يوم واحد في إيران".
وأضاف "لن تروا له مثيلا!!! افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم، سترون! الحمد لله. الرئيس دونالد ج. ترامب".
ومع ذلك أعرب ترامب عن اعتقاده أيضا، في حديث مع مراسل قناة "فوكس نيوز"، بأن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم الإثنين.
وأمس الأحد، ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء من المنطقة يناقشون شروط وقف إطلاق نار محتمل 45 يوما قد يؤدي إلى إنهاء دائم للحرب، وذلك نقلا عن 4 مصادر مطلعة على المحادثات من الولايات المتحدة وإسرائيل والشرق الأوسط.
Just in
11 :11
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق الحمادية شرق صور
11 :07
"رويترز" عن مصادر: واشنطن وطهران لم تردّا على الاقتراح الذي أرسل إلى عراقجي وويتكوف في وقت متأخر من ليلة الأحد
11 :00
هزّة أرضيّة تضرب لبنان.... هذه قوّتها! تتمة
10 :56
هزة أرضية شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
10 :54
حول مقترح وقف النّار... كيف علّقت إيران؟ تتمة
10 :39
من جديد.. "إنذار عاجل" إلى سكّان الضاحية الجنوبية! تتمة
هزّة أرضيّة تضرب لبنان.... هذه قوّتها!
06 April 2026
حول مقترح وقف النّار... كيف علّقت إيران؟
06 April 2026
من جديد.. "إنذار عاجل" إلى سكّان الضاحية الجنوبية!
06 April 2026
قبل ساعة الحسم... مقترح جديد لوقف النار: وهذه تفاصيله!
06 April 2026
غارة إسرائيلية قرب مستشفى
06 April 2026
أدرعي ينشر حول غارة عين سعادة... ماذا قال؟
06 April 2026
التيار الوطني الحر: على مسؤولي "الحزب" عدم الإختباء بين المدنيين وحصر وجودهم في جبهات المواجهة
06 April 2026
فريد البستاني يدق ناقوس الخطر: لضمان إنتظام سلاسل الإمداد لمستلزمات الحياة الأساسية
06 April 2026
مقترح أميركي لهدنة مؤقتة.. يليها اتفاق محتمل من مرحلتين؟
06 April 2026
الذهب يتراجع في بداية الأسبوع
06 April 2026