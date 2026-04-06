قتيلان ومفقودان تحت الأنقاض في حيفا بعد هجوم إيراني
06 April 2026
12 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أعلنت فرق الإنقاذ في إسرائيل انتشال جثتين من تحت الأنقاض، في موقع سقوط صاروخ بالستي إيراني بمدينة حيفا شمالي البلاد.
وأضافت أن عمليات الإنقاذ المستمرة منذ ساعات، لا تزال جارية للوصول إلى شخصين آخرين محاصرين أو مفقودين.
وكانت إيران أطلقت في وقت سابق، موجة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل، وأصابت مبنى سكنيا في حيفا.
وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية وقوع عدد من الإصابات، فضلا عن فقدان 4 أشخاص تحت الأنقاض.
وخلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.
وأطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار بمئات المواقع في حيفا والجليل الأعلى ومناطق أخرى من شمال البلاد.
Just in
08 :15
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض مسيّرتين خلال الساعات الماضية
08 :13
ترامب ينشر تذكيراً بالموعد النهائي لتدمير محطات الطاقة في إيران تتمة
08 :08
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في أوفاكيم وتسيئيليم غربي النقب ومناطق جنوبي غلاف غزة
07 :59
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه بئر السبع وديمونا وعراد
07 :48
التحكم المروري: 4 قتلى و7 جرحى في 11 حادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
07 :45
بعد وعيد ترامب.. تفاصيل "الفرصة الأخيرة" لوقف حرب إيران (Skynews) تتمة
Other stories
قصف جامعة في طهران... وغارات تطال مدنا إيرانية عدة
ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران
ماذا كشف ترامب عن الطيار الأميركي الثاني الذي أُنقِذ؟
"ستعيشون في الجحيم - شاهدوا فقط"... ترامب يهدّد إيران: افتحوا المضيق اللعين!
"إله رمال طبس لا يزال موجودا".. ماذا قصد الحرس الثوري بهذه الرسالة لترامب؟
"أكسيوس" : هكذا تم إنقاذ الطيار الأميركي في إيران !
أبوظبي: التعامل مع حرائق في مصنع "بروج" للبتروكيماويات
ترامب يعلن نجاح عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني من داخل الأراضي الإيرانية
القوات الأميركية تنقذ ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 في إيران
3 طائرات جديدة لإجلاء جميع أفراد الجيش الأميركي في ايران
مسيّرات إيرانية تستهدف محطتين للكهرباء والماء في الكويت
"بلومبيرغ" عن مصادر: واشنطن تسحب صواريخها الشبحية من المحيط الهادئ وتحشدها للحرب على إيران
احتمال وقوع حادث نووي ؟!
كيف علّق ترامب بعد إسقاط إيران مقاتلة أميركية؟
مصادر لرويترز: المخابرات الأميركية ترى أن إيران لن تخفف قبضتها على مضيق هرمز قريبا
بث إيراني يثير الجدل… ومكافأة ثمينة مقابل الطيار الأميركي لمن يعتقله حياً
أضرار كبيرة نتيجة هجمات صاروخية إيرانية وطائرات مسيرة في منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي
بسبب الحرب...إلغاء قداديس عيد الفصح في دبي
الصواريخ الإيرانية العابرة للقارات لم تدمر بعد.. تقرير إسرائيلي يكشف!
هل يتشكّل تحالفٌ إقليمي- دولي لمواجهة إيران وحلفائها؟ (منير الربيع - المدن)
