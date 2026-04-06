قصف جامعة في طهران... وغارات تطال مدنا إيرانية عدة
-
06 April 2026
-
8 secs ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
سكاي نيوز عربية: أفادت وسائل إعلام إيرانية أن جامعة شريف في طهران تعرضت للقصف مع محيطها، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.
كما أكدت مصادر إعلامية أن العاصمة طهران ومدن مهر أباد وبندر عباس وقم وشيراز، شهدت هجمات في وقت مبكر من الإثنين.
وهزت انفجارات منطقة شهرك شمال غربي طهران، ومحيط مطار مهر آباد، بينما سمع دوي 5 انفجارات في بندر عباس، فضلا عن قم وشيراز.
وقالت وكالة أنباء "فارس" إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرقي طهران، بينما ذكرت صحيفة "إيران" أن غارة على قم أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.
-
Just in
-
06 :36
الجيش الإسرائيلي: تنفيذ موجة من الضربات استهدفت بنى تحتية تابعة "للنظام" الإيراني في طهران (سكاي نيوز عربية)
-
06 :33
إعلام إسرائيلي: دمار كبير وأضرار جسيمة في عدد من مناطق حيفا إثر الهجوم الصاروخي
-
06 :28
يوم دامٍ (النهار) تتمة
-
06 :22
وسائل إعلام إسرائيلية: أضرار في مبان وسيارات في منطقة حيفا بعد سقوط شظايا صواريخ إيرانية
-
06 :17
وزارة الدفاع الإماراتية: تتعامل حالياً الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران
-
06 :16
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران
-
ماذا كشف ترامب عن الطيار الأميركي الثاني الذي أُنقِذ؟
-
"ستعيشون في الجحيم - شاهدوا فقط"... ترامب يهدّد إيران: افتحوا المضيق اللعين!
-
"إله رمال طبس لا يزال موجودا".. ماذا قصد الحرس الثوري بهذه الرسالة لترامب؟
-
"أكسيوس" : هكذا تم إنقاذ الطيار الأميركي في إيران !
-
أبوظبي: التعامل مع حرائق في مصنع "بروج" للبتروكيماويات
-
ترامب يعلن نجاح عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني من داخل الأراضي الإيرانية
-
القوات الأميركية تنقذ ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 في إيران
-
3 طائرات جديدة لإجلاء جميع أفراد الجيش الأميركي في ايران
-
مسيّرات إيرانية تستهدف محطتين للكهرباء والماء في الكويت
-
"بلومبيرغ" عن مصادر: واشنطن تسحب صواريخها الشبحية من المحيط الهادئ وتحشدها للحرب على إيران
-
احتمال وقوع حادث نووي ؟!
-
كيف علّق ترامب بعد إسقاط إيران مقاتلة أميركية؟
-
مصادر لرويترز: المخابرات الأميركية ترى أن إيران لن تخفف قبضتها على مضيق هرمز قريبا
-
بث إيراني يثير الجدل… ومكافأة ثمينة مقابل الطيار الأميركي لمن يعتقله حياً
-
أضرار كبيرة نتيجة هجمات صاروخية إيرانية وطائرات مسيرة في منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي
-
بسبب الحرب...إلغاء قداديس عيد الفصح في دبي
-
الصواريخ الإيرانية العابرة للقارات لم تدمر بعد.. تقرير إسرائيلي يكشف!
-
هل يتشكّل تحالفٌ إقليمي- دولي لمواجهة إيران وحلفائها؟ (منير الربيع - المدن)
-
ترامب يقيل وزيرة العدل
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
يوم دامٍ
-
-
-
06 April 2026
-
«المصنع» يختبر ضمانات أميركا للبنان
-
-
-
06 April 2026
-
"يديعوت أحرونوت": "الجيش" شريك في تضليل الحكومة بشأن حزب الله
-
-
-
06 April 2026
-
ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران
-
-
-
06 April 2026
-
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته !
-
-
-
05 April 2026
-
بالصور: استهداف شقة في منطقة عين سعاده المتنية!
-
-
-
05 April 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - انكفاء إعلامي تحت ضغط التحولات؟
-
-
-
05 April 2026
-
أمانة سر البطريركية المارونية عن إلغاء القافلة الإنسانية إلى الجنوب: انتهاك للقانون الدولي الإنساني
-
-
-
05 April 2026
-
بالصورة: " الحزب" ينشر خريطة .. ما هي؟!
-
-
-
05 April 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - يُخابر العدو.. عميلٌ في أحد مساجد بيروت!
-
-
-
05 April 2026