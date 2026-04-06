سكاي نيوز عربية: أفادت وسائل إعلام إيرانية أن جامعة شريف في طهران تعرضت للقصف مع محيطها، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.



كما أكدت مصادر إعلامية أن العاصمة طهران ومدن مهر أباد وبندر عباس وقم وشيراز، شهدت هجمات في وقت مبكر من الإثنين.



وهزت انفجارات منطقة شهرك شمال غربي طهران، ومحيط مطار مهر آباد، بينما سمع دوي 5 انفجارات في بندر عباس، فضلا عن قم وشيراز.



وقالت وكالة أنباء "فارس" إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرقي طهران، بينما ذكرت صحيفة "إيران" أن غارة على قم أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.