روبيو: يجب إعادة النظر بعلاقتنا مع الناتو ونرى خط نهاية الحرب
01 April 2026
4 days ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس إن الولايات المتحدة "ستضطر لإعادة النظر" في علاقتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" عندما تنتهي الحرب مع إيران.
وقال روبيو لقناة فوكس نيوز "أعتقد أنه لا شك، للأسف، بأنه بعد انتهاء هذه الحرب، سيتعين علينا إعادة النظر في تلك العلاقة. سيتعين علينا إعادة النظر في الفائدة التي يمثلها حلف شمال الأطلسي لبلادنا ضمن هذا التحالف".
وأضاف "في نهاية المطاف، هذا قرار يعود إلى الرئيس".
وأشار روبيو إلى أنه كان "أحد أشرس المدافعين عن الناتو" عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي لأنه "وجد فيه قيمة كبيرة".
وأوضح أن جزءا كبيرا من تلك القيمة كان يكمن في وجود قواعد عسكرية في أوروبا سمحت للجيش الأميركي "ببسط نفوذه في أجزاء مختلفة من العالم".
وتابع "إذا وصلنا إلى نقطة يمنعنا فيها حلف الناتو من استخدام هذه القواعد، بحيث لم نعد قادرين على استخدامها بشكل فعال للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، فإن الناتو يصبح طريقا ذا اتجاه واحد".
وأضاف أنه فيما لا تطلب واشنطن من حلفاء الناتو شن غارات جوية كجزء من الحرب ضد إيران، "عندما نحتاج منهم أن يسمحوا لنا باستخدام قواعدهم العسكرية، يكون ردهم هو ’لا؟‘ فلم نحن في الناتو إذن؟ يجب أن نطرح هذا السؤال"، وفقا لفرانس برس.
Just in
23 :21
️العثور على جثة سيدة من آل مطر كانت متواجدة في زيارة لعائلة الشهيد بيار معوض لحظة وقوع الغارة
23 :15
مراسل الجديد: استشهاد رئيس بلدية عبا محمد حسين ترحيني وشرطي البلدية محمد مصطفى ترحيني جراء غارة على بلدة عبا في النبطية
23 :14
صاحب الشقة المستهدفة في منطقة عين سعادة: الشقة فارغة ولم أقم بإيجارها لأي شخص والشقة مغلقة كلياً
23 :06
مصادر وزارية للـ LBCI:
- وفي المعلومات ان مصر تلعب دورا اساسيا في هذا المجال لكن لبنان لم ينتزع حتى اللحظة اي ضمانات في هذا المجال
- لبنان وبتوجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة تواصل مع الجانب المصري للتوسط مع اسرائيل بهدف تجميد الضربة على المصنع
23 :03
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته ! تتمة
22 :51
مختار عين سعادة روجيه ابراهيم: حتى الساعة هناك 3 شهداء جراء الاستهدف الإسرائيلي
Just in
23 :21
️العثور على جثة سيدة من آل مطر كانت متواجدة في زيارة لعائلة الشهيد بيار معوض لحظة وقوع الغارة
23 :15
مراسل الجديد: استشهاد رئيس بلدية عبا محمد حسين ترحيني وشرطي البلدية محمد مصطفى ترحيني جراء غارة على بلدة عبا في النبطية
23 :14
صاحب الشقة المستهدفة في منطقة عين سعادة: الشقة فارغة ولم أقم بإيجارها لأي شخص والشقة مغلقة كلياً
23 :06
مصادر وزارية للـ LBCI:
- وفي المعلومات ان مصر تلعب دورا اساسيا في هذا المجال لكن لبنان لم ينتزع حتى اللحظة اي ضمانات في هذا المجال
- لبنان وبتوجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة تواصل مع الجانب المصري للتوسط مع اسرائيل بهدف تجميد الضربة على المصنع
23 :03
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته ! تتمة
22 :51
مختار عين سعادة روجيه ابراهيم: حتى الساعة هناك 3 شهداء جراء الاستهدف الإسرائيلي
