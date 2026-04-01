سكاي نيوز عربية: قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس إن الولايات المتحدة "ستضطر لإعادة النظر" في علاقتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" عندما تنتهي الحرب مع إيران.



وقال روبيو لقناة فوكس نيوز "أعتقد أنه لا شك، للأسف، بأنه بعد انتهاء هذه الحرب، سيتعين علينا إعادة النظر في تلك العلاقة. سيتعين علينا إعادة النظر في الفائدة التي يمثلها حلف شمال الأطلسي لبلادنا ضمن هذا التحالف".



وأضاف "في نهاية المطاف، هذا قرار يعود إلى الرئيس".



وأشار روبيو إلى أنه كان "أحد أشرس المدافعين عن الناتو" عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي لأنه "وجد فيه قيمة كبيرة".



وأوضح أن جزءا كبيرا من تلك القيمة كان يكمن في وجود قواعد عسكرية في أوروبا سمحت للجيش الأميركي "ببسط نفوذه في أجزاء مختلفة من العالم".



وتابع "إذا وصلنا إلى نقطة يمنعنا فيها حلف الناتو من استخدام هذه القواعد، بحيث لم نعد قادرين على استخدامها بشكل فعال للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، فإن الناتو يصبح طريقا ذا اتجاه واحد".



وأضاف أنه فيما لا تطلب واشنطن من حلفاء الناتو شن غارات جوية كجزء من الحرب ضد إيران، "عندما نحتاج منهم أن يسمحوا لنا باستخدام قواعدهم العسكرية، يكون ردهم هو ’لا؟‘ فلم نحن في الناتو إذن؟ يجب أن نطرح هذا السؤال"، وفقا لفرانس برس.