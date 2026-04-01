حريق كبير في مطار الكويت بعد اعتداءات بمسيّرات إيرانية
-
01 April 2026
-
4 days ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
سكاي نيوز عربية: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، صباح الأربعاء، تعرض مطار الكويت إلى "حريق كبير" بعد هجوم بمسيّرات إيرانية.
وقال المتحدث الرسمي في الهيئة عبد الله الراجحي، إن "مطار الكويت الدولي يتعرض لاعتداءات سافرة بطائرات مسيّرة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها".
وأضاف المتحدث في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "استهدفت (الهجمات) خزانات وقود في مطار الكويت الدولي تتبع الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع".
وأوضح الراجحي أن فرق الطوارئ باشرت فورا التعامل مع الحادث.
وحسب التقارير الأولية، فإن الأضرار مادية من دون وجود إصابات بشرية.
-
Just in
-
23 :21
️العثور على جثة سيدة من آل مطر كانت متواجدة في زيارة لعائلة الشهيد بيار معوض لحظة وقوع الغارة
-
23 :15
مراسل الجديد: استشهاد رئيس بلدية عبا محمد حسين ترحيني وشرطي البلدية محمد مصطفى ترحيني جراء غارة على بلدة عبا في النبطية
-
23 :14
صاحب الشقة المستهدفة في منطقة عين سعادة: الشقة فارغة ولم أقم بإيجارها لأي شخص والشقة مغلقة كلياً
-
23 :06
مصادر وزارية للـ LBCI:
- وفي المعلومات ان مصر تلعب دورا اساسيا في هذا المجال لكن لبنان لم ينتزع حتى اللحظة اي ضمانات في هذا المجال
- لبنان وبتوجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة تواصل مع الجانب المصري للتوسط مع اسرائيل بهدف تجميد الضربة على المصنع
-
23 :03
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته ! تتمة
-
22 :51
مختار عين سعادة روجيه ابراهيم: حتى الساعة هناك 3 شهداء جراء الاستهدف الإسرائيلي
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته !
-
-
-
05 April 2026
-
بالصور: استهداف شقة في منطقة عين سعاده المتنية!
-
-
-
05 April 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - انكفاء إعلامي تحت ضغط التحولات؟
-
-
-
05 April 2026
-
أمانة سر البطريركية المارونية عن إلغاء القافلة الإنسانية إلى الجنوب: انتهاك للقانون الدولي الإنساني
-
-
-
05 April 2026
-
بالصورة: " الحزب" ينشر خريطة .. ما هي؟!
-
-
-
05 April 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - يُخابر العدو.. عميلٌ في أحد مساجد بيروت!
-
-
-
05 April 2026
-
التقرير اليومي للعدوان: 1461 شهيدًا!
-
-
-
05 April 2026
-
مأساة في رميش... فقدت جنينها بسبب الطرقات المقفلة!
-
-
-
05 April 2026
-
ماذا كشف ترامب عن الطيار الأميركي الثاني الذي أُنقِذ؟
-
-
-
05 April 2026
-
8 غارات على الضاحية حتى الآن.. ماذا استهدفت إسرائيل؟
-
-
-
05 April 2026