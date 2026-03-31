ترامب: ندمّر إيران تدميرًا كاملًا لكن أمامنا المزيد من العمل لإيقاف هجومها
31 March 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
أعرب الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست"، عن اعتقاده أنّ "الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا، وبإمكان الدّول الأخرى إعادة فتح مضيق هرمز بنفسها"، مشيرًا إلى "أنّنا ندمّر إيران تدميرًا كاملًا، لكن أمامنا المزيد من العمل لإيقاف هجومها".
ولفت إلى "أنّنا دمّرنا إيران ولم يعد لديها أي قوّة، وعلى الدّول الّتي تستخدم مضيق هرمز أن تذهب وتفتحه"،وقال: "إن مهمّتي الوحيدة كانت التأكّد من عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًّا، وعندما نغادر سيفتح هرمز تلقائيًّا".
-
Just in
-
20 :21
بالصور - ميرنا الشالوحي: لقاء باسيل مع كوادر التيار في الاقضية التي تتعرض للإعتداء تتمة
-
20 :10
غارة على منزل في تبنين
-
20 :04
صفارات الانذار تدوي في كريات شمونة والكريوت ونهاريا
-
20 :04
كواليس - اشادة وتخبط! تتمة
-
19 :50
وفد من "التيار" سلم ميشال المر "مقترح حماية لبنان" تتمة
-
19 :49
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بعلبك
-
