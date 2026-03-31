أعرب الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست"، عن اعتقاده أنّ "الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا، وبإمكان الدّول الأخرى إعادة فتح ​مضيق هرمز​ بنفسها"، مشيرًا إلى "أنّنا ندمّر إيران تدميرًا كاملًا، لكن أمامنا المزيد من العمل لإيقاف هجومها".



ولفت إلى "أنّنا دمّرنا إيران ولم يعد لديها أي قوّة، وعلى الدّول الّتي تستخدم مضيق هرمز أن تذهب وتفتحه"،وقال: "إن مهمّتي الوحيدة كانت التأكّد من عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًّا، وعندما نغادر سيفتح هرمز تلقائيًّا".