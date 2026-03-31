أفادت مصادر عراقية بوقوع حادث أمني خطير في العاصمة بغداد، تمثّل باختطاف الصحافية الأميركية شيلي كليستون التي تعمل لدى صحيفة المونيتور والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط.



وذكرت المعلومات أن الصحافية اختفت في ظروف غامضة وسط بغداد، قبل أن تتحدث تقارير عن تعرضها لعملية خطف نفذها مسلحون.



وفي تطوّر لاحق، تمكنت قوات الأمن العراقية من اعتقال أحد المشتبه بتورطهم في عملية الخطف، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد مكان وجود الصحافية.



وفي التفاصيل، قد أفاد مصدر أمني أنّه بعد اختطاف الصحفية الأمريكية "شيلي كتلسون" قرب فندق فلسطين في شارع السعدون وسط بغداد، انقلبت سيارة الخاطفين أثناء ملاحقتهم لتحريرها، وتمكنت القوات الأمنية من إنقاذها، وهي مصابة وتم نقلها لتلقي العلاج.