البيت الأبيض: واشنطن ترغب بأن تدفع الدول العربية تكاليف العملية ضد إيران
31 March 2026
5 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أمس الاثنين بأن واشنطن ترغب في أن تدفع الدول العربية تكاليف العملية العسكرية ضد إيران.
وقالت ليفيت معلقة على التساؤل عما إذا كانت واشنطن ترغب في أن تقوم الدول العربية بتمويل عملية عسكرية أمريكية ضد إيران: "أعتقد أن الرئيس ترامب سيكون مهتما للغاية بحثهم على القيام بذلك".
وأضافت ليفيت: "لن أستبق الرئيس في هذه المسألة، لكنني أعلم يقينا أن هذه الفكرة حاضرة لديه"، كما وعدت بأن يتطرق الرئيس الأمريكي هذا الأمر في وقت لاحق.
وأوضحت ليفيت أن: "الولايات المتحدة ترى أن العناصر الإيرانية المتبقية في النظام مهتمة بإجراء المحادثات".
وكان ترامب أعلن أمس الأحد أن طهران وافقت على النقاط الـ 15، مؤكدا "أننا نجري مفاوضات جدية".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين نفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء مفاوضات مع واشنطن، مشيرة إلى أن ما طرح كان رسائل عبر وسطاء تفيد برغبة واشنطن في التفاوض.
06 :33
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة (الديار) تتمة
06 :23
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاقات إضافية نحو ديمونا وعراد في جنوب إسرائيل (الميادين)
06 :05
نتنياهو: لا إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
06 :02
الفصائل العراقية: نفذنا 5 عمليات ضد القواعد الأميركية في المنطقة
05 :52
وسائل إعلام إيرانية تفيد بانقطاعات في التيار الكهربائي في طهران (سكاي نيوز عربية)
05 :50
نقلًا عن سكاي نيوز عربية: دوي أكثر من 10 انفجارات في القدس
-
