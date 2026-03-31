نتنياهو: لا إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران
31 March 2026
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعدا لانتهائها.
وصرّح نتنياهو لقناة "نيوزماكس" الأميركية قائلا: "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا" لموعد انتهاء الحرب.
وأضاف نتنياهو: "أعتقد أن هذا النظام سينهار داخليا. لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا".
وتابع قائلا إن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة "سيشجع إيران ويهدد الأمن العالمي".
وشدد على أن التهديد الإيراني "ليس موجها لإسرائيل فقط بل يتجاوز المنطقة".
Just in
06 :33
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة (الديار) تتمة
06 :23
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاقات إضافية نحو ديمونا وعراد في جنوب إسرائيل (الميادين)
06 :12
البيت الأبيض: واشنطن ترغب بأن تدفع الدول العربية تكاليف العملية ضد إيران (روسيا اليوم) تتمة
06 :02
الفصائل العراقية: نفذنا 5 عمليات ضد القواعد الأميركية في المنطقة
05 :52
وسائل إعلام إيرانية تفيد بانقطاعات في التيار الكهربائي في طهران (سكاي نيوز عربية)
05 :50
نقلًا عن سكاي نيوز عربية: دوي أكثر من 10 انفجارات في القدس
