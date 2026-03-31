سكاي نيوز عربية: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعدا لانتهائها.



وصرّح نتنياهو لقناة "نيوزماكس" الأميركية قائلا: "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا" لموعد انتهاء الحرب.





وأضاف نتنياهو: "أعتقد أن هذا النظام سينهار داخليا. لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا".



وتابع قائلا إن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة "سيشجع إيران ويهدد الأمن العالمي".



وشدد على أن التهديد الإيراني "ليس موجها لإسرائيل فقط بل يتجاوز المنطقة".