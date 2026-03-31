السفير الإيراني لدى روسيا: لم نبدأ الحرب وإيران لا تخاف الموت ولا تستلم والنهاية ستكون باستقلالنا
31 March 2026
15 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، أن إيران لم تبدأ الحرب الحالية، مشددا على أن الثورة الإسلامية قامت من أجل استقلال البلاد وطهران دفعت ثمنا باهظا خلال 47 عاما للحفاظ عليه.
وقال جلالي في مقابلة مع برنامج "سانشيز إيفكت" على قناة RT: "قمنا بالثورة عام 1979 من أجل استقلال إيران والاعتماد على نفسها، وخلال الـ 47 عاما الماضية دفعنا ثمنا باهظا وفقدنا الكثير من شعبنا وقياداتنا حفاظاً على الاستقلال، والآن نحن لم نبدأ الحرب".
وأضاف السفير الإيراني: "قلنا سابقا لأمريكا وإسرائيل إنكم قد تبدأون الحرب لكنها لن تنتهي بإرادتكم، فهي حرب إرادات. تنتهي الحرب في الوقت الذي نتأكد فيه من إمكانية تحقيق سلام مستدام، والدول الجارة عليها أن تساعد على ذلك، فتوقف إطلاق النار مع بقاء المنطقة تحت خطر الحرب لاحقا لن ينفع أحدا".
وتابع جلالي: "يجب أن نتعاون ونتكاتف لتحقيق سلام مستدام، ونحن كدول مسلمة وجارة علينا أن نبني المنطقة جنبا إلى جنب".
واختتم السفير الإيراني بالقول: "إيران لا تخاف الموت ولا تستلم له، عليهم أن يعرفوا ذلك حقا. إذا تصوروا أنهم بقتل عدد أكبر سيتراجع الإيرانيون، فهذا لن يحصل بل بالعكس كلما ازداد القتل ازداد الشعب الإيراني وعيا وغضبا. قلنا في السابق، لا تغضبونا وإذا فعلتم ذلك سنستمر حتى النهاية، والنهاية تتحقق باستقلال إيران والوطن وأرضنا".
تأتي تصريحات جلالي في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة على إيران منذ 28 فبراير، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت دولا خليجية عدة.
Just in
06 :33
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة (الديار) تتمة
06 :23
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاقات إضافية نحو ديمونا وعراد في جنوب إسرائيل (الميادين)
06 :12
البيت الأبيض: واشنطن ترغب بأن تدفع الدول العربية تكاليف العملية ضد إيران (روسيا اليوم) تتمة
06 :05
نتنياهو: لا إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
06 :02
الفصائل العراقية: نفذنا 5 عمليات ضد القواعد الأميركية في المنطقة
05 :52
وسائل إعلام إيرانية تفيد بانقطاعات في التيار الكهربائي في طهران (سكاي نيوز عربية)
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة
31 March 2026
خبيرة تحذر: "عنصر غريب" داخل غرفتك قد يفسد نومك
31 March 2026
البيت الأبيض: واشنطن ترغب بأن تدفع الدول العربية تكاليف العملية ضد إيران
31 March 2026
نتنياهو: لا إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران
31 March 2026
إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري
31 March 2026
15 ضابطاً وجندياً بين قتيل وجريح في مواجهات القطاع الاوسط
31 March 2026
إسرائيل توسّع «السيطرة النارية» جنوب لبنان
31 March 2026
الموهبة مقابل الآلة.. بيكيه يقارن بين ميسي ورونالدو
31 March 2026
ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران حتى مع بقاء مضيق هرمز مغلقا
31 March 2026
مفاجأة علمية.. البرد يقتل أكثر من الحر!
