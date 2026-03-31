روسيا اليوم: أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، أن إيران لم تبدأ الحرب الحالية، مشددا على أن الثورة الإسلامية قامت من أجل استقلال البلاد وطهران دفعت ثمنا باهظا خلال 47 عاما للحفاظ عليه.





وقال جلالي في مقابلة مع برنامج "سانشيز إيفكت" على قناة RT: "قمنا بالثورة عام 1979 من أجل استقلال إيران والاعتماد على نفسها، وخلال الـ 47 عاما الماضية دفعنا ثمنا باهظا وفقدنا الكثير من شعبنا وقياداتنا حفاظاً على الاستقلال، والآن نحن لم نبدأ الحرب".



وأضاف السفير الإيراني: "قلنا سابقا لأمريكا وإسرائيل إنكم قد تبدأون الحرب لكنها لن تنتهي بإرادتكم، فهي حرب إرادات. تنتهي الحرب في الوقت الذي نتأكد فيه من إمكانية تحقيق سلام مستدام، والدول الجارة عليها أن تساعد على ذلك، فتوقف إطلاق النار مع بقاء المنطقة تحت خطر الحرب لاحقا لن ينفع أحدا".



وتابع جلالي: "يجب أن نتعاون ونتكاتف لتحقيق سلام مستدام، ونحن كدول مسلمة وجارة علينا أن نبني المنطقة جنبا إلى جنب".



واختتم السفير الإيراني بالقول: "إيران لا تخاف الموت ولا تستلم له، عليهم أن يعرفوا ذلك حقا. إذا تصوروا أنهم بقتل عدد أكبر سيتراجع الإيرانيون، فهذا لن يحصل بل بالعكس كلما ازداد القتل ازداد الشعب الإيراني وعيا وغضبا. قلنا في السابق، لا تغضبونا وإذا فعلتم ذلك سنستمر حتى النهاية، والنهاية تتحقق باستقلال إيران والوطن وأرضنا".



تأتي تصريحات جلالي في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة على إيران منذ 28 فبراير، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت دولا خليجية عدة.