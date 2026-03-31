ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران حتى مع بقاء مضيق هرمز مغلقا
31 March 2026
13 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم، إن إدارة ترامب ترى أن مهمة فتح مضيق هرمز قد يطيل أمد الحرب إلى ما بعد 4 إلى 6 أسابيع.
ووفق المسؤولين فإن أهداف واشنطن الحالية "تتركز على إضعاف البحرية الإيرانية وتقليص قدراتها الصاروخية".
وأشار المسؤولون إلى وجود خيارات عسكرية إضافية مطروحة ضد إيران، لكنها ليست أولوية لترامب حاليا.
Just in
06 :33
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة (الديار) تتمة
06 :23
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاقات إضافية نحو ديمونا وعراد في جنوب إسرائيل (الميادين)
06 :12
البيت الأبيض: واشنطن ترغب بأن تدفع الدول العربية تكاليف العملية ضد إيران (روسيا اليوم) تتمة
06 :05
نتنياهو: لا إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
06 :02
الفصائل العراقية: نفذنا 5 عمليات ضد القواعد الأميركية في المنطقة
05 :52
وسائل إعلام إيرانية تفيد بانقطاعات في التيار الكهربائي في طهران (سكاي نيوز عربية)
31 March 2026
31 March 2026
31 March 2026
31 March 2026
31 March 2026
31 March 2026
31 March 2026
31 March 2026
31 March 2026
