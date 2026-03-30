أفادت رويترز نقلًا عن صحيفة إلباييس الإسبانية، بأن إسبانيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الهجمات على إيران، في خطوة تتجاوز رفضها السابق السماح باستخدام القواعد العسكرية المشتركة، ما يجبر هذه الطائرات على تجاوز الأجواء الإسبانية في طريقها إلى الشرق الأوسط مع استثناء حالات الطوارئ، في حين لم ترد وزارة الدفاع الإسبانية على طلب للتعليق.



وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو إن القرار يأتي ضمن موقف الحكومة بعدم المشاركة في حرب "بدأت من جانب واحد وبما يخالف القانون الدولي"، علمًا أن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث من أبرز المعارضين لهذه الهجمات، فيما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد على خلفية هذا الرفض.

