إسبانيا تتحدى واشنطن: إغلاق الأجواء أمام الطائرات الأميركية
30 March 2026
52 mins ago
source: tayyar.org
أفادت رويترز نقلًا عن صحيفة إلباييس الإسبانية، بأن إسبانيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الهجمات على إيران، في خطوة تتجاوز رفضها السابق السماح باستخدام القواعد العسكرية المشتركة، ما يجبر هذه الطائرات على تجاوز الأجواء الإسبانية في طريقها إلى الشرق الأوسط مع استثناء حالات الطوارئ، في حين لم ترد وزارة الدفاع الإسبانية على طلب للتعليق.
وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو إن القرار يأتي ضمن موقف الحكومة بعدم المشاركة في حرب "بدأت من جانب واحد وبما يخالف القانون الدولي"، علمًا أن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث من أبرز المعارضين لهذه الهجمات، فيما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد على خلفية هذا الرفض.
Just in
13 :46
حزب الله: قصفنا بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة وحققنا إصابة مباشرة
13 :36
خاص - فكّ الارتباط: رهان صعب في معادلة إقليمية مفتوحة! تتمة
13 :29
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تحترم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ما دامت عضوا فيها لكن جدواها موضع تساؤل في ظل تعرض إيران للهجوم وعدم احترام حقوقها
12 :51
إعلام إيراني: مقتل علي الشيرغي قائد وحدة المخابرات في شرطة خرم آباد
12 :45
رويترز عن وزير الطاقة الإسرائيلي: لا أضرار بمنشآت الإنتاج في مصافي النفط بحيفا وإمدادات الوقود لن تتأثر
12 :39
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ضابط بجروح خطيرة من اللواء 401 مدرعات في جنوب لبنان
