الميادين: أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، أنه وفي إطار الملاحم المستمرة للقوات المسلحة الإيرانية، انطلقت الموجة الـ 86 من عملية "وعد صادق 4".



وأوضح أن العملية نفذتها القوات الجو-فضائية والبحرية التابعة لحرس الثورة بشكل متعدد المراحل، مستهدفةً أهدافاً أميركية وصهيونية حيوية في المنطقة عبر هجوم صاروخي واسع وبالسرب المسيّر.



وبحسب ذو الفقاري، شملت المرحلة الأولى استهداف البنى التحتية للعمليات الجوية والمسيرات ومخازن الأسلحة في القواعد الأميركية "فيكتوري" في العراق، "عريفجان" في الكويت، و"الخرج" في السعودية.



وتلا ذلك استهداف دقيق لمخابئ القوات الأميركية ومنشآت الكيان الصهيوني ومقار جماعة "كوملة"، شملت مناطق "عراد"، والنقب، و"تل أبيب"، وصولاً إلى الأسطول البحري الخامس وقاعدة "الظفرة" في الإمارات وأربيل.



ورداً على الإجراءات العدائية الأميركية، أكد المتحدث، تدمير طائرة استراتيجية من طراز "أواكس E-3G" مخصصة للقيادة والتحكم الجوي كانت متمركزة في قاعدة "الخرج" بنسبة 100%، وذلك عقب تدمير طائرة تزويد بالوقود في القاعدة ذاتها، ما ألحق أضراراً جسيمة بالطائرات المجاورة.



كما نجحت الدفاعات في منطقة "خرم آباد" في اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين من طراز "أوربيتر"، واعتراض وإصابة طائرة مسيرة أميركية معادية عبر إطلاق ناجح لمنظومة دفاعية في شرق مضيق هرمز، مما أدى إلى تدميرها.



وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم المقر أنّ مسيرات الجيش الإيراني استهدفت منذ فجر الأحد، مستودعات معدات الدعم ومقار إقامة القوات الأميركية في قاعدة "الأزرق" بالأردن، والتي تُعد منصة عملياتية حساسة وحيوية تضم مزيجاً من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل لتنفيذ الهجمات الجوية، وهي واحدة من أهم مراكز قيادة العمليات ضد إيران.





وأشار إلى أن صور حطام الطائرات الأميركية المدمرة وأعمدة الدخان والانفجارات في المنطقة أحبطت المسؤولين ووسائل الإعلام في الدول الحليفة لأميركا في المنطقة لفرض الرقابة والتعتيم على هجمات إيران الهجومية.



واختتم المتحدث بالتأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية، وبدعم شعبي، ستوجه ضربات "أكثر سحقاً وقوةً وتأثيراً" للمعتدين والأعداء الأميركيين-الصهاينة، مشدداً على أن تاريخ إيران أثبت أن أي معتدٍ لن يخرج سالماً، وأن إيران اليوم باتت "أقوى وأكثر تقدماً بمراحل" من أي وقت مضى.



وتحذّر إيران من أنّ استغلال الولايات المتحدة أراضي وأجواء الدول في المنطقة لاستهدافها، يعرّض القواعد الأميركية فيها للعمليات الإيرانية، مواصلةً ردّها على العدوان، إذ تستهدف جميع القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة وعمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.