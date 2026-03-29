تداعى البطاركة يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وصاحب القداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع وصاحب الغبطة يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك إلى اجتماعٍ عُقد في دار بطريركية الروم الأرثوذكس في دمشق.



خُصص الاجتماع لبحث التطورات الأخيرة لا سيما ما جرى في مدينة السقيلبية-ريف حماه كما والوضع العام في سوريا والوضع المسيحي بشكل خاص.



تناول الآباء البطاركة بقلقٍ ومسؤوليةٍ ما تمر به سوريا من تحديات تستهدف العيش الواحد بين أبنائها من مسلمين ومسيحيين مؤكدين على ضرورة ضبط السلاح المتفلت والحفاظ على الأمن والاستقرار وصون كرامة جميع المواطنين دون استثناء على قاعدة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام الحريات الشخصية والعامة.

ولمناسبة الأعياد، توجه الآباء البطاركة إلى أبنائهم بالبركة والمعايدة ووجّهوا أن تقتصر الاحتفالات على الصلوات داخل الكنائس فقط.



رفع الآباء البطاركة الصلاة من أجل السلام في سوريا وفي لبنان وفي العالم أجمع.