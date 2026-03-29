البطاركة في سوريا: لضرورة ضبط السلاح المتفلت ونتمسك بالمواطنة والمساواة
29 March 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
تداعى البطاركة يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وصاحب القداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع وصاحب الغبطة يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك إلى اجتماعٍ عُقد في دار بطريركية الروم الأرثوذكس في دمشق.
خُصص الاجتماع لبحث التطورات الأخيرة لا سيما ما جرى في مدينة السقيلبية-ريف حماه كما والوضع العام في سوريا والوضع المسيحي بشكل خاص.
تناول الآباء البطاركة بقلقٍ ومسؤوليةٍ ما تمر به سوريا من تحديات تستهدف العيش الواحد بين أبنائها من مسلمين ومسيحيين مؤكدين على ضرورة ضبط السلاح المتفلت والحفاظ على الأمن والاستقرار وصون كرامة جميع المواطنين دون استثناء على قاعدة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام الحريات الشخصية والعامة.
ولمناسبة الأعياد، توجه الآباء البطاركة إلى أبنائهم بالبركة والمعايدة ووجّهوا أن تقتصر الاحتفالات على الصلوات داخل الكنائس فقط.
رفع الآباء البطاركة الصلاة من أجل السلام في سوريا وفي لبنان وفي العالم أجمع.
20 :59
مصدر أمني للجديد: الجيش الإسرائيلي توغل باتجاه مجرى نهر الليطاني في بلدة الطيبة
20 :47
حزب الله: استهدفنا مروحيّة إسرائيلية في أجواء بلدة الناقورة الحدوديّة بصاروخ دفاع جوّيّ وأجبرناها على الانسحاب
20 :42
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: ترامب يدرس خيارات هجومية مثل السيطرة على جزيرة أو أراض أخرى لفتح مضيق هرمز
20 :41
"الحزب" كان مستمعاً.. وبري "المفاوض"! (Al-Jadeed) تتمة
20 :31
وسائل إعلام إسرائيلية:
- خلال الحدث أُصيب ضابط كبير بجروح متوسطة
20 :29
بلومبرغ: إغلاق مضيق هرمز قلص تدفقات النفط العالمية بنحو 11 مليون برميل يومياً
Other stories
متروبوليت ألمانيا وأوروبا الوسطى للروم الأرثوذكس: نداء عاجل لحماية مسيحيي سوريا بعد أحداث السقيلبية
قبرص تنضم إلى اليونان في الدعوة للتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في سوريا
بعد الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين... فرنسا تستنكر
من خلف القضبان… مادورو وزوجته يكسران الصمت بأول رسالة
مخاوف أمنية في كندا… تقرير أميركي يتحدث عن 1000 عنصر مرتبط بطهران
إندونيسيا تعلن إجراء محادثات "إيجابية" مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز
منظمو التظاهرات ضد ترامب يقولون إن 8 ملايين شخص على الأقل شاركوا فيها في الولايات المتحدة
مقتل 6 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة
البنتاغون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران
الحوثيون: هاجمنا بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة أهدافا حيوية وعسكرية في جنوب فلسطين المحتلة
الإمارات العالمية للألمنيوم: أضرار جسيمة بموقع الطويلة جراء هجمات إيران
مسؤول أميركي: ترامب قد يوجه ضربات أقوى لإيران
من هي أبرز الشخصيات الإيرانية التي قتلت في الحرب؟
حاملة طائرات أميركية ثالثة تتوجه للشرق الأوسط
ترامب: الدور على كوبا
بالفيديو - اعتداءات من مجموعات مسلحة على مدينة السقيلبية المسيحية بريف حماه
موت سريري وإصابات خطيرة في صفوف الجيش الأميركي اثر هجوم ايراني على السعودية
إيران أبلغتت وكالة الطاقة الذرية أن محطة تعمل بالماء الثقيل في خنداب تعرضت للهجوم اليوم أيضا ..ماذا عن الاشعاعات؟
الحرس الثوري حذر شركات الصناعات الثقيلة المرتبطة بأميركا وإسرائيل في المنطقة بضرورة الاخلاء: نقوم بهجمات انتقامية
الاتحاد الأوروبي سيبحث تأثير حرب إيران على أمن إمدادات الطاقة الأوروبية
"الحزب" كان مستمعاً.. وبري "المفاوض"!
29 March 2026
السيد:" شعيراً ستحصدون " !
29 March 2026
سليم عون: " من القدس إلى السقيلبية، تضييق واستهداف يطال حرية الإيمان والاحتفال"
29 March 2026
نجم كتيلي: التمسك بالحرية والتنوع مش مجرد كلام
29 March 2026
مأساة في جيرون – الضنية: 4 قتلى في عملية ثأر!
29 March 2026
قسطنطين: الغطرسة أقصر الطرق إلى الانكسار
29 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - "الثنائي" يلوح بصدمة للداخل!
29 March 2026
باسيل عن أوضاع المسيحيين في إسرائيل وسوريا: يبقى لبنان وطن الحرية والتنوع والسلام
29 March 2026
سابقة خطيرة".. إسرائيل تمنع بطريريك اللاتين من دخول كنيسة القيامة
29 March 2026
متروبوليت ألمانيا وأوروبا الوسطى للروم الأرثوذكس: نداء عاجل لحماية مسيحيي سوريا بعد أحداث السقيلبية
29 March 2026